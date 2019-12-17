Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111694
ALTIN
278.548
DOLAR
5.8551
STERLİN
7.7269
EURO
6.5288
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk'...
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Son Dakika
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için...
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık değişmesi adaletsizliklere sebebiyet verir
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İlk İHA Geçitkale’ye indi
Kapat

Sultangazi'de kuş gözlem sergisi açıldı

Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar öncülüğünde kurulun "Kuş Gözlemciliği Kulübü" öğrencilerinin hazırladığı "Kuş Gözlem Sergisi"nin açılışı yapıldı. Sergide göç yolu olarak Sultangazi'den geçen kuşların fotoğraflarına da yer verildi. Sergi 16-20 Aralık tarihleri arasında doğaseverlerin ziyaretine açıldı.

Sultangazi'de kuş gözlem sergisi açıldı

Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar öncülüğünde kurulun "Kuş Gözlemciliği Kulübü" öğrencilerinin hazırladığı "Kuş Gözlem Sergisi"nin açılışı yapıldı. Sergide göç yolu olarak Sultangazi'den geçen kuşların fotoğraflarına da yer verildi. Sergi 16-20 Aralık tarihleri arasında doğaseverlerin ziyaretine açıldı.

17 Aralık 2019 Salı 11:50
27 Okunma
Sultangazi'de kuş gözlem sergisi açıldı

"İLKBAHAR VE SONBAHAR'DA İSTANBUL KUŞ CENNETİ HALİNE GELİYOR"

Sergi hakkında bilgi veren Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar, "Okulumuzda kuş gözlemciliği ile ilgili bir kulüp kurduk. Önce öğrencilerimiz havada gördükleri kuşları merak ederek başladılar buna. Daha sonra rehber kitaplar aldık. Çeşitli kuş gözlemcileri ile görüştük. İstanbul içinde çok farklı kuş gözlem gezileri yaptık. Türkiye'de 480'den fazla kuş türü var. Ve bu kuş türlerinden 300'den fazlası İstanbul'da bulunuyor. Her ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde özellikle İstanbul bir kuş cenneti haline geliyor. Başımızı gökyüzüne kaldırdığımızda çok ilginç kuşlar görebiliyoruz. Yırtıcı kuşların özellikle sonbaharda göçünü görebiliyoruz. Öğrencilerimiz bunları gördüler, fotoğraflarını çekme imkanları oldu. Okulumuz Sultangazi'de bulunuyor. Bu anlamda tam bir göç yolu üzerindeyiz. En son okulumuzun bahçesinde bin 100'den fazla Şahin göçüne şahit olduk. Gökyüzü şahinle doluydu. İlkbahar'da da ötücü kuşların göçüne tanıklık ettik. Okulumuzun arka bahçesine kuşların yemlenmesi için çeşitli yiyecekler bırakıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda duyarlılık kazandı. Hayatları bir nebze olsa kuşla doldu. Etraflarını daha dikkatli incelemeye başladılar. Doğa sevgisi arttı. Bu konuda bir sergi düzenledik. Umarım okulumuzdan başlayan bu doğa sevgisi bütün ülkemize ve okullarımıza yayılır" dedi.

"1 MİLYON KUŞ İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GERİ GÖÇ BAŞLATIYOR"

İstanbul'un kuşlar için geçiş güzergahı olduğunu söyleyen Akar, "İlkbahar'da Afrika üzerinden göç eden kuşlar, göç ettikleri zaman genellikle deniz üzerinden uçmamayı tercih ediyorlar. Çünkü kanat çırptıklarında çok aşırı enerji kaybediyorlar. Bu yüzden karaların birbirine en yakın olduğu yerden geçmek zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı İstanbul Boğazı tam bir kuş cenneti haline gelmiş durumda. İlkbaharda Afrika'dan gelen kuşların hepsinin tam bir huni biçiminde İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini ve kuzey Avrupa ülkelerine göç ettiklerini görüyoruz. Burada ürüyorlar, çoğalıyorlar. Ve yaz sonunda sonbahar mevsiminde tekrardan yaklaşık 1 milyonu aşkın kuşun göç ederek, İstanbul üzerinden Afrika'ya doğru geri bir göç başlatıyorlar" diye konuştu. 

Kuş Gözlemciliği Kulübü üyelerinden 6. Sınıf öğrencisi Furkan Aksu ise, "Bazı tecrübeler kazandım. Mesela kuşgözleri diye bir bölümümüz var. Bu bölümde kuşların gözlerini daha çok tanımaya başladım. Mesela bir kuşun tam değil de yarım fotoğrafını görsem tanımaya başlıyorum. Sergilerin bize çok katkısı oldu" dedi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali AkarSultangazide Kuş Gözlem Sergisi Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi
Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi
Sanat ekonomisi yıl sonu değerlendirmesi
Sanat ekonomisi yıl sonu değerlendirmesi
Sit alanlarıyla ilgili karar, Van'daki turizmcileri sevindirdi
Sit alanlarıyla ilgili karar, Van'daki turizmcileri sevindirdi
ÖĞRENCİLER AHMET ÜMİT’İ HEYECANLANDIRDILAR
ÖĞRENCİLER AHMET ÜMİT’İ HEYECANLANDIRDILAR
“Tarihi Sarnıç’ta Faruk Kırlı İmzası” 
“Tarihi Sarnıç’ta Faruk Kırlı İmzası” 
İtalyan Ressam Luigi Ballarin “Bir Yol – One Way” Sergisi 
İtalyan Ressam Luigi Ballarin “Bir Yol – One Way” Sergisi 
“3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” 
“3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” 
11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı”
11. Uluslararası Kısa Film Festivali “Basın Lansmanı”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans