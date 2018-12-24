Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
216.220
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.6987
EURO
6.0421
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine...
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut...
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki...

‘Sultana’ Kabaresi sanatseverlerle buluştu

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

‘Sultana’ Kabaresi sanatseverlerle buluştu

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:24
26 Okunma
‘Sultana’ Kabaresi sanatseverlerle buluştu

SULTANA” KABARESİ 21 ARALIK’TA YAPILAN

PRÖMİYER İLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk tarafından kurulduğu yıl 2015’ten bu yana kültür sanat alanında, İstanbul'un en iyi sahnelerinden biri olan Taşra Kabare, 2019 yılına iddialı prodüksiyonu Sultana ile giriş yaptı.

Türk Tiyatrosunda kısa sürede özellikle ''Kabare'' alanında hatırı sayılır bir yer elde edinen Taşra Kabare, 21 Aralık 2018 Cuma akşamı saat 21.30'da yeni oyunları Sultana’yı sanatseverlerle buluşturdu.

Erdi Işık'ın yazdığı, Cemal Toktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, başarılı ve ödüllü oyuncu Nergis Öztürk ile Özlem Alpözü rol alıyor. Müziklerini Şevki Çepa ve Vehbi Can Uyaroğlu'nun, yönetmen yardımcılığını Yiğit Aytugar'ın, kostüm ve sahne tasarımını Hilal Polat'ın,ışık tasarımını Necati Kurtulmuş’un yaptığı oyunun adından fazlasıyla söz ettirecek dans koreografisi ise Köksal Ünal imzası taşıyor.

 

Birbirinden farklı iki kadının hayata tutunma çabası

Sultana, birbirinden farklı iki kadının, İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde hayata tutunmaya çalışmalarını ve bu mücadelelerinde, toplumda kadının yerini farklı bir gözle sorgulayan, gerçekle masalı iç içe barından bir oyun. 

Zaman içerisinde, kadınlar kendi hikayelerini anlattıkça, seyirci bir yandan onların çaresizliğine tanık olurken, diğer yandan da kadınların oyun boyunca ortaya çıkan hayat öykülerine ve kendi aralarındaki ilişkilerinin nasıl güçlendiğine tanık oluyor..

Ünlüler Prömiyerde buluştu

21 Aralık Cuma akşamı Taşra Kabare'de yapılan Sultana prömiyerine sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Meltem Cumbul, Algı Eke, Zeynep Özyağcılar, Canan Ergüder, Damla Sönmez,Ushan Çakır,Melike Güner,Gökçe Eyüboğlu, Deniz Özerman, Kaan Urgancıoğlu katılan konuklar arasındaydı. Sultana Kabaresinin bir sonraki gösterimi 27 Aralık, 10 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde saat 21:30'da Taşra Kabare'de yapılacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.12.2018 11:49
Anahtar Kelimeler:
PrömiyerSultana KabaresiSultana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Halide Edip Adıvar’a aşığım
Halide Edip Adıvar’a aşığım
Ata yadigarı cami yeniden ayağa kaldırılıyor
Ata yadigarı cami yeniden ayağa kaldırılıyor
Yılbaşı hediyeleriniz Akyol Sanat’tan
Yılbaşı hediyeleriniz Akyol Sanat’tan
Zamanı tersine kurma vakti
Zamanı tersine kurma vakti
“Ressamlar Derneği” Hilton Art Fuar’da...
“Ressamlar Derneği” Hilton Art Fuar’da...
Bu hafta 12 film vizyona girecek
Bu hafta 12 film vizyona girecek
YUDUM’DAN DEV PROJE
YUDUM’DAN DEV PROJE
Kültürel Yerli Bir Sosyal Ağ “Kitap Dostum”
Kültürel Yerli Bir Sosyal Ağ “Kitap Dostum”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ