ŞÜKRET OLSUN KİTABINA ÖDÜL

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Göktürk Dergisi’nin “2018 Yılı Enler” ödül töreninde Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabı ilk ödülünü aldı. Kısa sürede 2. baskını yapan kitap Türkiye’de ve Avrupa’da en çok satanlar listesine girerek büyük ilgi görmeye devam ediyor. “La Casa de Papel” tulumu ile Yılın en iyi Astroloji kitabı ve en iyi çıkış yapan Astrolog ödülünü alan Astrolog Vedat Delek, "Emeklerimin güzel bir motivasyonu oldu bu ödül beni çok mutlu etti." diyerek, 2019 yılında çıkacak kitabının hazırlıklarına başladığını söyledi.

Gülben Ergen, Uğurkan Erez, Ertem Şener, Mustafa Keser, Demet Akalın, Nadide Sultan gecede ödül alan ünlülerdi. Gecenin sunuculuğunu yapan Esra Sönmezer sunumu ile konuklardan tam not aldı.