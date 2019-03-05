Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104721
ALTIN
221.935
DOLAR
5.3696
STERLİN
7.0742
EURO
6.0814
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Dolar 5.39, euro 6.11 ve sterlin 7.10 lirada
Dolar 5.39, euro 6.11 ve...
8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
8 bin çarşı ve mahalle...
İzmir'de sokak ortasında cinayet
İzmir'de sokak ortasında cinayet
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken...

ŞÜKRET OLSUN KİTABINA ÖDÜL

Göktürk Dergisi’nin “2018 Yılı Enler” ödül töreninde Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabı ilk ödülünü aldı.

ŞÜKRET OLSUN KİTABINA ÖDÜL

Göktürk Dergisi’nin “2018 Yılı Enler” ödül töreninde Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabı ilk ödülünü aldı.

05 Mart 2019 Salı 12:17
18 Okunma
ŞÜKRET OLSUN KİTABINA ÖDÜL

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Göktürk Dergisi’nin “2018 Yılı Enler” ödül töreninde Astrolog Vedat DelekŞükret Olsun” adlı kitabı ilk ödülünü aldı. Kısa sürede 2. baskını yapan kitap Türkiye’de ve Avrupa’da en çok satanlar listesine girerek büyük ilgi görmeye devam ediyor. “La Casa de Papel” tulumu ile Yılın en iyi Astroloji kitabı ve en iyi çıkış yapan Astrolog ödülünü alan Astrolog Vedat Delek, "Emeklerimin güzel bir motivasyonu oldu bu ödül beni çok mutlu etti." diyerek, 2019 yılında çıkacak kitabının hazırlıklarına başladığını söyledi.

Gülben Ergen, Uğurkan Erez, Ertem Şener, Mustafa Keser, Demet Akalın, Nadide Sultan gecede ödül alan ünlülerdi. Gecenin sunuculuğunu yapan Esra Sönmezer sunumu ile konuklardan tam not aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Göktürk DergisiŞükret OlsunKitapAstrolog Vedat Delek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilcam Oyuncularının Mutlu Günü
Yeşilcam Oyuncularının Mutlu Günü
Kaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter
Kaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter
Ankara’nın arşivi Atılım Üniversitesi’nde
Ankara’nın arşivi Atılım Üniversitesi’nde
"Basılan kitap sayısı artıyor"
"Basılan kitap sayısı artıyor"
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrencilerinden Uluslararası Başarı
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrencilerinden Uluslararası Başarı
AVUKAT SARA STERN GERÇEĞİN PEŞİNDE!
AVUKAT SARA STERN GERÇEĞİN PEŞİNDE!
Diyarbakır'da 800 yıllık kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da 800 yıllık kitap ele geçirildi
Aytaç Arman'a Veda
Aytaç Arman'a Veda
Fütüristler, 1 Mart Gelecek Günü’nde 2040’ı konuşacak
Fütüristler, 1 Mart Gelecek Günü’nde 2040’ı konuşacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ