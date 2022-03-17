Sporcu-Ressam Perihan Çiftçi Özdabak “Burs” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesi olan Sporcu-Ressam, Perihan Çiftci Özdabak’ın yeni “40. Yıl” Kişisel Resim Sergisi 15 Mart 2022 günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

ÇYDD için Eğitime Bağış Sergisi Türkan Saylan kızlarına burs için açılmıştır. Açılışa Galatasay Sporcular Başkanı Lemi Öke de katılım sağlamıştır.

Perihan Çiftçi Özdabak; İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. 1983 yılı Ankara Resim-Heykel Müzesinde desen renk kompozisyon (Lütfü Günay Kayıhan Keskinok) hocalarla atölye çalışmaları yaptı. Ankara Sanat dergisi yazı işleri Müdürü, BEST Dergisi sanat haberleri yazdı. AKRD-GESAM –FAM üyesidir. 200 üzeri karma sergiye katıldı. 15 kişisel sergi açtı. Öğrenciliğinde (İstanbul’un-Fethi) konulu resmi İstanbul Valiliği Birincilik ödülü aldı. Yurt içi ve yurtdışı (Almanya, Hollanda, Usa, Amman) özel koleksiyonlarında resimleri var. 1955-1956 ve 1956-1957 sezonlarında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda oynamış, kaptanlık yapmış ve ilk sezonunda da sayı kraliçesi olmuştur. Perihan Çiftçi Özdabak uzun yıllardır yağlı boya resim sanatı ile uğraşmaktadır.

Duyarlılıklara dair açılışı olan sergi; 28 Mart 2022 gününe kadar gezilebilir.