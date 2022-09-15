“SPACE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Galerıe D’Art La Vısıone, 13 Eylül - 22 Eylül 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Space” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Betül Taşçı, Çiğdem Savcı, Dilek Ayrıbaş, Dilşad Baydar, Ekin Sarı, Gizdem Aydoğmuş, Gülden Karadere, Gülenay Karababa, İrem Badem, Lethe Damla Eser, Lılıya Bayram, Melis Karababa, Meral Bayrak, Mırıam F. Thomson Altınörs, Nazende Afakoğlu, Nuray Aktaş, Semra Kalınbayrak, Tülin Safi, Umut Kırcalı.

“Space” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 22 Eylül 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58/1Akaretler – Beşiktaş / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Ceren Erdoğan



