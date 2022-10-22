Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucuları ile buluşacak

ASLI M. SARI

İZMİR

İzmir Kitap Fuarı, yayınevleri ve yazarları okuyucu ile buluşturmaya, yayıncılık sektörünü tüm bileşenleri ile bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dopdolu etkinlik programıyla İzmir Kitap Fuarı, 28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihlerinde Fuarizmir’de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, Fuarizmir’de, kitapseverleri tekrar edebiyatın büyülü dünyasıyla buluşturacak.

28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek İzmir Kitap Fuarı, birbirinden değerli kitapların ve yazarların kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuar, yazarlarla söyleşiler, imza günleri, paneller, canlı yayınlar ve özel etkinlilerle kentin kültür hayatına çok önemli bir hizmet verecek. Yıl içerisinde 30’un üzerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarizmir, 119 bin 400 metrekare açık ve kapalı sergi alanı, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı, servis olanakları ve sahip olduğu pek çok imkân ile 28 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında yayıncılık sektörünün tüm bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve kitapseverleri ağırlayacak.

Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN'da 31 Ekim Saat 17.00 da "Hikayelerin Hayatımızda ki Önemi" konulu söyleşisi ve kitaplarıyla okuyucusu ile buluşacak.