Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.934,63
ALTIN
990,47
DOLAR
18,58
STERLİN
21,05
EURO
18,37
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi...
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucuları ile buluşacak

Sosyolog - Yazar  Neslihan KARAYILAN İzfuar (İzmir Kitap Fuarı) 'nda okuyucusu ile buluşacak. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:38
Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucuları ile buluşacak

ASLI M. SARI

İZMİR

İzmir Kitap Fuarı, yayınevleri ve yazarları okuyucu ile buluşturmaya, yayıncılık sektörünü tüm bileşenleri ile bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dopdolu etkinlik programıyla İzmir Kitap Fuarı, 28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihlerinde Fuarizmir’de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, Fuarizmir’de, kitapseverleri tekrar edebiyatın büyülü dünyasıyla buluşturacak.

28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek İzmir Kitap Fuarı, birbirinden değerli kitapların ve yazarların kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuar, yazarlarla söyleşiler, imza günleri, paneller, canlı yayınlar ve özel etkinlilerle kentin kültür hayatına çok önemli bir hizmet verecek. Yıl içerisinde 30’un üzerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarizmir, 119 bin 400 metrekare açık ve kapalı sergi alanı, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı, servis olanakları ve sahip olduğu pek çok imkân ile 28 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında yayıncılık sektörünün tüm bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve kitapseverleri ağırlayacak.

Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN'da 31 Ekim Saat 17.00 da "Hikayelerin Hayatımızda ki Önemi" konulu söyleşisi  ve kitaplarıyla okuyucusu ile buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
önce VatanAslı M. SarıSosyolog Yazar Neslihan KARAYILAN Okuyucuları Ile BuluşacakNeslihan KarayılanYazarSosyologİzmir Kitap Fuarıİzfuar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 
KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 
Fırat'tan Okurlarına Aynı Anda İki Kitap Müjdesi
Fırat'tan Okurlarına Aynı Anda İki Kitap Müjdesi
Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit, 700 yıl sonra ayağa kaldırıldı
Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit, 700 yıl sonra ayağa kaldırıldı
İzmir'de eski Yahudi mahallesi, açık hava müzesine dönüşüyor
İzmir'de eski Yahudi mahallesi, açık hava müzesine dönüşüyor
Türk dizi ve filmleri Cannes’da beğeniye sunuldu
Türk dizi ve filmleri Cannes’da beğeniye sunuldu
Antakya’da Atilla ve Leman Dorsay imza günü 
Antakya’da Atilla ve Leman Dorsay imza günü 
Antakya 10.  Uluslararası Film Festivali Başladı
Antakya 10.  Uluslararası Film Festivali Başladı
Neriman Uğur ile tiyatro ve oyunculuk üzerine…
Neriman Uğur ile tiyatro ve oyunculuk üzerine…
ZEO, KİO VE MEHPARE
ZEO, KİO VE MEHPARE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول