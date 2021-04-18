SORULARLA ve CEVAPLARLA 2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI { Son Katılım 30 Nisan 2021 }

RÖPORTAJ: NİHAT İLİKCİOĞLU
Soru: Ne tür şiir ile katılabilirim ?
Cevap : Konu '' Serbest ''
Soru: Kaç tane şiir göndermeliyim ?
Cevap: '' 2 '' tane şiir
Soru: 1 tane şiir göndersem olur mu ?
Cevap: 1 tane olur ama kazanma şansınız 1’e düşer
Soru: Yarışmaya yurt dışından da katılabilir miyim?
Cevap: Şiir yarışması ''Türkiye Geneli '' olup şehir ve yurt dışı sınırlaması yoktur
Soru: Şiirler ve özgeçmiş kime, nereye ve nasıl gönderilecek ?
Cevap: Eserler ile özgeçmiş Komite Başkanı Hasan Azkıran'ın e.posta { [email protected] } adresine gönderilecektir
Soru: Yarışma şartında eserin altına '' Rumuz '' yazılacak diyorsunuz, peki jüriler yarışmayı kazanan şairlerin adını nasıl bilecek ?
Cevap: Jüriler torpil yapmaması için adınız, soyadınız bilinmeyecek Yarışma sonuçları rumuzla açıklayacağımız için şair kendine uygun koyduğu mahlas ve rumuzundan bilecek
Soru: Şiirin altına koyduğumuz rumuz farklı olabilir mi ?
Cevap: Her iki şiirin altına rumuzunuz aynı olması gerekiyor ki siz olduğunuz bilinsin. Farklı bir rumuz koyduğunuzda bir başka katılımcı zannedilerek değerlendirmeye o kişi alınır
Soru: Yayınlanmış şiirlerim olur mu ?
Cevap: Sosyal medyalarda, kitabınızda, dergi ve gazetelerde yayınlanmamış olması gerekiyor
Soru: Yarışma için ücret ödenecek mi ?
Cevap: Hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve telif hakkı talep edemiyorsunuz, Ama ödül törenine katılmak isteyen katılımcılar gidiş/dönüş yol gideri ve yemek ücreti kendisine ait olacaktır
Soru: Yarışmayı kazananlara ödülünüz nedir ?
Cevap: Dereceye giren tüm şairlere { Onur Katılım Belgesi }
İlk üçe giren eser ile üç mansiyon alanlar plaketle ödüllendirilecek
Soru: Ödül törenine katılamazsam onur belgemi ve plaketimi nasıl alacağım ?
Cevap: İkametgah adreslerinize kargo ile gönderilecektir
Soru: Yarışmaya son katılım tarihi ne zaman ?
Cevap: 30 Nisan 2021 mesai bitimi 17:00’a kadar
Soru: Yarışmayı kim düzenliyor ?
Cevap: Şair Yazar Gazeteci Komite Başkanı Hasan Azkıran ve hizmet erbapları
Soru: Komite Başkanı Hazan Azkıran’a nasıl ulaşabilirim
Cevap: Tel: 0 536 316 37 62 e. posta: [email protected]
https://www.facebook.com/
Soru: Jüriler kimlerdir ?
Cevap: Yarışma açıklanıncaya kadar Jürilerin adları gizli tutulacaktır
Komite Başkanı ve Jüri Başkanının adı bilinmektedir
Soru: Komite Başkanı kimdir?
Cevap: Hazan Azkıran
Soru: Jüri Başkanı kimdir ?
Cevap: Nihat İlikcioğlu
Soru: Komite Başkanı Hasan Azkran'ın görevi nedir ?
Cevap: Şair, Yazar, Gazeteci
Soru: Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu’nun görevi nedir ?
Cevap: Edebiyat Dernekleri Başkan ve Başkan Yardımcılığı , Şair, Yazar, Jüri, Jüri Başkanı, Gazeteci
Soru: Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu’na nasıl ulaşabilirim ?
Cevap: 0 532 764 44 48 e.posta: [email protected]
https://www.facebook.com/
Kafanıza takılan bir soru olduğunda Komite Başkanı
Hasan Azkıran'a ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu'na çekinmeden sorabilirsiniz..
Tüm katılımcılara başarılar dileriz..
2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması
Jüri Başkanı
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
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