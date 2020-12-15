Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye’nin yaşayan miras değerlerinin ve kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı ulusal envanter, Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş başkanlığında, çeşitli üniversitelerden uzman akademisyenlerin de katılımıyla oluşan Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Kurulu’nun aldığı kararla yeniden düzenlendi. Kurulda, Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Ali Yakıcı, Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Prof. Dr. Ali Duymaz ve Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel yer aldı. Klasik Türk süsleme sanatlarından dokuma sanatı geleneklerine, geleneksel çalgı yapım ve icracılığından çocuk oyun ve oyuncakları geleneklerine, geleneksel sporlardan misafir ağırlama geleneklerine ve Türk mutfak kültüründen geleneksel seyirlik sanatlara kadar oldukça geniş bir yelpazede 180 kültürel ve sanatsal değer ulusal envantere eklendi.



Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanter sistemini revize eden bakanlık, ulusal ve il envanteri kayıtlarının birleştirilmesi ve modüler bazlı kodlama sistemine geçilmesi çalışması yaptı. Bu çalışma ile 294’e çıkartılması kararı alınan unsurlar kapsamında bin 249 yerel ve alt uygulamanın illerdeki envanter kayıtları da yapılarak, bunların ulusal envanter sistemine dâhil edilmesi sağlandı. Bakanlığın gerçekleştirdiği bu çalışmanın 81 ildeki Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonları için bir rehber niteliğini taşıması ve kısa zaman içinde gerek ulusal envanterdeki unsur sayısının gerekse illerde yapılacak kayıt sayısının hızla artması hedefleniyor.



Okan İbiş, bir unsurun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine sunulabilmesi için öncelikle ulusal envantere kayıtlı olması gerektiğini vurguladı. İbiş, bu envanter çalışmasıyla hem Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve sanatsal değerlerin tespit ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiğini hem de UNESCO’ya kaydettirebilecek somut olmayan kültürel miras unsuru potansiyelimizin ne derece yüksek olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.