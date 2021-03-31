SİNOP’UN DENİZCİ GELENEĞİ KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE

HABER: NEDRET HOTUN

Sinop’a özgü eski bir denizci geleneği olan ‘Helesa’ bir diğer adıyla ‘Sellime çıkma’ geleneği Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürel miras listesine alındı.

Sinop’ta asırlardır sürdürülen her ramazan ayının 15. gününden sonra gerçekleştirilen gelenek kapsamında özel hazırlanmış gemi maketiyle çeşitli maniler söyleyerek kent sokaklarında dolaşan gurup bahşiş kutularıyla öğrencileri için yardım topluyor. Helesa şenliğinin çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop limanına sığınan gemicilerden kaldığı rivayet ediliyor. Haftalarca mahsur kalınca erzakları tükenen tayfaların, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop" şeklinde mani söyleyerek yardım topladığına inanılıyor. Kentte uzun yıllardır düzenlenen "Helesa Şenliği" bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.