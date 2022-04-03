“SINIRSIZ TABLOLAR” Sergisi – Türkiye Yazar Birliği

ZAMBAK KARABAVY

İSTANBUL

Türkiye Yazarlar Birliği, Sınırsız Tablolar Derneği Başkanı Muhammet Misto tarafından organize edilen “Bir Sanatçının Mesajı” adlı sergi 28 Mart - 30 Mart 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

“Bir Sanatçının Mesajı” adlı sergisi; Türkiye Yazarlar Birliğin’de 28 Mart 2022 tarihine kadar Kızlarağası Mehmetağa Medresesi Divanyolu Caddesi, Hoca Rüstem Sokak No:6 Sultanahmet/İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.