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“Sınır Ötesi” La Visione Sanat Art Gallery’de...

La Visione Sanat Art Gallery; 21 Eylül 2019 Cumartesi günü küratörlüğünü Gizem Günaçtı’ nın yaptığı, genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Sınır Ötesi’nin açılışını kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

“Sınır Ötesi” La Visione Sanat Art Gallery’de...

La Visione Sanat Art Gallery; 21 Eylül 2019 Cumartesi günü küratörlüğünü Gizem Günaçtı’ nın yaptığı, genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Sınır Ötesi’nin açılışını kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

28 Eylül 2019 Cumartesi 19:54
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“Sınır Ötesi” La Visione Sanat Art Gallery’de...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Eserleriyle;  Ayda Varon, Aysel Barış, Aysun Meriç,Cemil Arslan, Deniz Kumbasar, Dilan Genç, Eda Baran, Eda Koçer, Ercan Kabadayı, Gözde Gürsoy, Hande Eker, İbrahim Ünal, Meral Özdemir, Mine Taşar Rıdvanoğulları, Müjde Arslan, Murat Negiz, Nimet Çelikoyar, Nursen Gürçay,Ömer Faruk Kılıç, Öykü Yılmaz, Rıza Onur Karadayı, Samet Türkan, Sare Olcay, Seval Yücel, Sibel Tan,Türkan Koyuncuoğlu,Tülay Erdilli, Ufuk Muslu’yla oluşan “Sınır Ötesi” adlı sergi; 3 Ekim 2019 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

 

  

    

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Zambak KarabayLa Visione Sanat Art GallerySınır ötesiönce VatanSergi
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