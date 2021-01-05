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SİNEMALARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ 

Sinema sektörünün talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucunda; 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart’ta uzatıldı.

05 Ocak 2021 Salı 17:06
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SİNEMALARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Sinema Salonları ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart’ta uzatıldı.

SEKTÖRÜN TALEBİYLE KARAR
Valiliklere gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.

TEDBİRLERE DEVAM
Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SinemaAçılışTarihNEDRET HOTUNMartKültürTurizmİstanbul
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