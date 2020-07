Sinemalar açıldı ancak film yok

SALONLAR KAPILARINI AÇAMADI

Türkiye genelinde 2 bin 829 sinema salonu bulunuyor. Pandemi döneminde kapanan salonlar için 1 Temmuz resmi açılış günü olarak ilan edildi. Ancak salonlar kapılarını açamadı. Türkiye'de, Amerika'da ve Avrupa'da film üretimi dünyayı saran koronavirüs nedeniyle durdu. Üretim olmayınca, sinemalarda gösterilecek film de kalmadı. Beyaz perde seyircisiz kaldı. Şükrü Avşar, sinema sektörünün pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkat çekerek Kasım ayına kadar bir hareketlilik olmayacağını belirtiyor.



"ŞU AN KASIM'DAN ÖNCE SEYİRCİMİZE GÖSTERECEK FİLMİMİZ YOK"

Film yapımcısı ve Avşar Sinema İşletmeleri Sahibi Şükrü Avşar, Demirören Haber Ajansı'na sinema sektöründe yaşananları anlattı. Avşar, “Benim bildiğim, yaklaşık 45 yıllık tecrübemle, sinemanın içindeyim, her alanındayım, ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Türkiye'de sinemanın kuruluşundan beri ilk defa yaşıyoruz bunu. Sinemaların şu anda 1 Temmuz'da, 10 Temmuz'da veya 1 Ağustos'ta açılması hiç önemli değil çünkü film yok. Sinemaları açtığımız zaman biz 'ne filmi göstereceğiz', bütün problem bu. Biz ayarlarız, 2 koltuğu boş bırakır, her türlü tedbirlerimizi alırız ve sinemanın seyirci açısından daha problemsiz, güvenilir bir şekilde izleyicimize hizmet ederiz. Maalesef filmimiz yok. Yeni film çekilmiyor şu an. Yurtdışından gelebilecek Amerikan filmleri, Avrupa filmlerinin tamamı iptal oldu ve geriye doğru gitti. Yani şu an Kasım'dan önce seyircimize gösterecek filmimiz yok aslında. Sinema salonlarını açmakla bir problemimiz yok açarız, ama filmimiz yok" dedi.



"ARKA ARKAYA SEYİRCİYE İYİ FİLMLER SUNARSAK BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Avşar, “Benim tahminin Kasım'a kadar çok bir şey olmaz sinemalarda. Zaten genelde biz normal zamanlarda da 2-3 sene öncede Kasım'dan itibaren seyirciyle buluşuyorduk. Okulların açılışı, insanların biraz daha oturması, havaların iyice soğumasıyla birlikte sinemalar gündeme geliyordu. Fakat yine Kasım'da seyircinin bir kısmı sinemaya dönecektir ama arka arkaya seyirciye iyi filmler sunarsak bir şeyler olabilir. Hiçbir zaman geçen seneki gibi veya evvelki seneki gibi olacağını ben tahmin etmiyorum. Biz genelde Temmuz-Ağustos aylarında, Eylül-Ekim aylarına göre daha iyi oluyorduk. Şu anda Temmuz'u da, Ağustos'u da hatta Eylül'ü bile kaybedeceğiz. Kasım'dan önce sinemada pek hareket olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Şükrü Avşar, yeni filmler gelene kadar eskilerinin gösterimi gibi bir gündemleri olmadığını belirterek, “Şu anda sinemaların hepsi kapalı. Açık sinema yok, bütün Türkiye'nin sinemaları kapalı. Açık olsa da film olmadığı için bir anlamı olmaz. Bizim gündemimizde böyle bir planlama yok. Biz birinci grup değiliz ama ikinci grubuz. Eski filmleri göstermeyi düşünmüyoruz. Seyirci de sinemaya daha önce izlediği ya da her gün televizyonda izledikleri ezberledikleri filmleri görmeye geleceğini zannetmiyorum. Pandemi dönemi sinema sektörü için çok ağır ve çok kötü geçti. Önümüz belirsiz, çalışanlarımız da tehlikede, işsiz kalabilir. Ben mesela 7-8 tane lokasyonu kapatıp hiç açmamayı düşünüyorum. Çünkü artık işletme giderlerimiz, işletme maliyetlerimiz çok ağır, bunu kaldıracak durumumuz yok şu anda. Daha tedbirli, daha küçülerek gitmek zorundayız, sadece biz değil, bütün sektör aynı durumda" dedi. (İSTANBUL)