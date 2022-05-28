Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli...
ODTÜ 19 Öğretim Üyesi alacak
ODTÜ 19 Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“SİNEMA SÖYLEŞİLERİ”NİN İLK KONUĞU KEREM BÜRSİN OLDU

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Sinema Söyleşileri” Atlas Sineması’nda başladı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 23:13
“SİNEMA SÖYLEŞİLERİ”NİN İLK KONUĞU KEREM BÜRSİN OLDU

İSTANBUL-  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Sinema Söyleşileri başladı.  Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşilerin ilk konuğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu.  Ömür Sabuncuoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Kerem Bürsin, ''Oyuncu ve İzleyici Olarak Sinema” hakkında konuştu.

Söyleşi öncesinde salona sürpriz ziyaret yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, söyleşiye katılan dinleyiciler ile kısa bir sohbet yaptı. Başkan Yıldız, Kerem Bürsin ve Ömür Sabuncuoğlu’na, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek sundu.

Aksiyon filmi severdim

Ünlü oyuncu, sinemaya ilk kez 7 yaşındayken Ankara’da gittiğini belirterek, “Sinema izleyen bir aileydik. Küçükken aksiyon filmlerini çok severdim. Jean-Claude Van Damme’ın büyük hayranıydım. Robert De Niro, Tom Hanks’e büyük hayranlığım var” diye konuştu. Ortaokul dönemlerinde de sinemaya büyük ilgi duyduğunu anlatan Bürsin, tek film bileti alıp, birçok filme girdiğini söyledi.

Yeşilçam Filmleri’nin Yeri Dolmuyor

Kerem Bürsin, eski Yeşilçam filmlerini de çok sevdiğini belirterek, “Türk sineması, Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadı. Sinemamızı fazlasıyla ticarete kattık. Sinemadan daha çok dizilerde başarılı oluyoruz” dedi.

Bu Sektörden Ekmeğimi Kazanacağımı Biliyordum

Oyunculuğa başlamadan önce de mutlaka sinema sektöründe çalışacağına inandığını belirten Bürsin, “Oyunculuktan olmasa da ekmeğimi mutlaka sinemadan kazanırım demiştim. Oyunculuğa lisede başladım. Üniversitede küçük bir piyasamız vardı. Öğrenciyken de TV ve sinemaya çok merak ediyordum. Bu nedenle son senem hep koşturmayla geçti” diye konuştu.

Hepimiz No Name’ydik

Yaşamının çoğu Amerika’da geçmiş olan ünlü oyuncu Amerika ile Türkiye’deki farklılıkları; “Onlar daha disiplinli ve profesyonel. Oradaki çalışma koşulları daha güvenli ve ekibi daha çok düşünüyorlar” diye açıkladı. Ayrıca ülkemizdeki kadın oyuncuların şartlarının daha zor olduğunu, kadınlardan beklenen performansın her zaman daha fazla olduğuna da değinen Bürsin “Gençlere de olanak tanınmalı. Sonuçta bir dönem hepimiz, No Name idik” dedi.

Emmy’de Güzel İşler Çıkarıyoruz

Kerem Bürsin, son dönemde özellikle biyografi hikayelerin anlatıldığı filmlerin büyük başarı kazandığına işaret ederek, “Bizim biraz daha sinema sihrine girmemiz lazım. Sinemada hep birinin hayatını yapıyoruz. Evet, ülkemizde de anlatılacak çok insan hikayesi var fakat başka şeylere de yönelmeliyiz” diye konuştu. Ünlü oyuncu, film ödülleriyle ilgili olarak “Oscar Türkiye'ye gelmese bile adaylık gelsin çok isterim. Emmy’de ise güzel işler çıkarıyoruz” dedi.

Yarın Devam Ediyor

Birbirinden ünlü oyuncu ve yönetmenlerle sinemaya dair her şeyin konuşulacağı Sinema Söyleşileri  29 Mayıs Pazar günü de devam edecek. Saat 14.00’te Atlas Sineması’nda düzenlenecek söyleşide Oscar Academy jüri üyesi, yapımcı Zeynep Atakan ile uluslar arası ödüllü yönetmen Nisan Dağ katılacak. “Yerelden Evrensele Koşan Gençler” başlıklı oturumda iki usta sinemacı, gençlere ilham veren bir sohbet gerçekleştirecek.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​HABER: ELİF HAYVALIKerem BürsinSinema SöyleşileriAtlas SinemasıBeyoğlu Kültür Yolu Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galataport İstanbul’dan sanat ve gastronomi programı
Galataport İstanbul’dan sanat ve gastronomi programı
Galerıe D’Art La Vısıone Karma Sergisi ArtContact İstanbul’da
Galerıe D’Art La Vısıone Karma Sergisi ArtContact İstanbul’da
“INSPIRATION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“INSPIRATION” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
HOMEROS KENTİNE DÖNÜYOR
HOMEROS KENTİNE DÖNÜYOR
108 sene sonra Mustafa Kemal'in dans ettiği salonda konser verdi
108 sene sonra Mustafa Kemal'in dans ettiği salonda konser verdi
Hem DUYGUlandırdılar hem onore ettiler
Hem DUYGUlandırdılar hem onore ettiler
Prof. Dr. Karul: Göbeklitepe, ilk kez insanların aynı noktada yıl boyu yaşadıkları yerlerden biri
Prof. Dr. Karul: Göbeklitepe, ilk kez insanların aynı noktada yıl boyu yaşadıkları yerlerden biri
Yaşadığımız Bakırköy kitabı çıktı
Yaşadığımız Bakırköy kitabı çıktı
FESTİVAL 6 BİN 200 SEYİRCİSİ İLE SALONLARI DOLDURDU
FESTİVAL 6 BİN 200 SEYİRCİSİ İLE SALONLARI DOLDURDU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi