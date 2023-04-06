Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.959,25
ALTIN
1.250,11
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,07
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Simülasyon" bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek. April Mullen'in yönetmenliğini yaptığı "Simülasyon" bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

06 Nisan 2023 Perşembe 13:36
3 Okunma
"Simülasyon" bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

İSTANBUL AA- Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.

Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell'in başrollerini paylaştığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Jesse Atlas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Valmora liderliğindeki özel bir askeri grup, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak gizli bir görev sırasında bir ajan öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar."

"Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur"

Fantastik bir macerayı beyaz perdeye taşıyan "Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur" filminin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman ve Daisy Head yer aldı.

Rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un sinema uyarlaması olan yapım, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikayesine odaklanıyor.

Senaryosunu Michael Gilio, John Francis Daley ve Jonathan Goldstein'ın kaleme aldığı filmi, John Francis Daley ve Jonathan Goldstein birlikte yönetti.

"Simülasyon"

April Mullen'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Simülasyon"da Robbie Amell, Jordana Brewster, Sam Worthington ve Simu Liu rol aldı.

Bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıya Kanada yapımı filmin konusu şöyle:

"Kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye, eşinin yerini insansı bir yapay zeka olan SIM ile doldurur. Ancak SIM ve onun gibi zeki programlar insanlara karşı başkaldırıp özgürlüğünü elde etmeyi planlamaktadır. SIM'leri ve onların ölümcül planlarını durdurmak üzere Ajan Kessler görevi devralır."

"Produkty 24"

Michael Borodin'in yönetmenliğini üstlendiği "Produkty 24", Rusya'da yasadışı göçmen olarak çalışan Muhabbet'in yaşadığı zulme karşı verdiği mücadeleyi işliyor.

Türkiye, Almanya ve Rusya ortak yapımı filmin başrollerinde Zukhara Sanzysbay, Lyudmila Vasilieva ve Tolibjon Suleymanov oynuyor.

"Mitat"

Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest'in rol aldığı Süleyman Arda Eminçe'nin yönettiği "Mitat", sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

"Gizemli Ada Mençuna"

Bora Onur'un yönettiği, Şahin Irmak, Masal Günay ve Öykü Günay'ın oynadığı "Gizemli Ada Mençuna", bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması ve bunu deneyimlemek üzere 10 çocuğun bir adaya davet edilmesi sonrası gelişenler olayları işliyor.

"Gasp"

Mohsen Rabiei'nin yönettiği yerli korku filmi "Gasp"ın oyuncu kadrosunda Nergis Odzak, Sercan Boztepe ve Beyzanur Önispir rol aldı.

AA

Son Güncelleme: 06.04.2023 13:38
Anahtar Kelimeler:
Simülasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam'ın sevilen film müziklerinin bestecisi: Melih Kibar
Yeşilçam'ın sevilen film müziklerinin bestecisi: Melih Kibar
CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı
CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı
Müzisyen Maya Perest: Beni biraz hayalperest biraz şair ruhlu bir sanatçı olarak tanımlayabilirsiniz
Müzisyen Maya Perest: Beni biraz hayalperest biraz şair ruhlu bir sanatçı olarak tanımlayabilirsiniz
Müze Gazhane’de yeni sezon etkinlikleri başlıyor
Müze Gazhane’de yeni sezon etkinlikleri başlıyor
Volkswagen Arena’da Yaklaşan Etkinlikler
Volkswagen Arena’da Yaklaşan Etkinlikler
Umuda ve mutluluğa giden yolculuk
Umuda ve mutluluğa giden yolculuk
“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Amerika’dan “En iyi Bilim Kurgu Film” ödülü aldı
“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Amerika’dan “En iyi Bilim Kurgu Film” ödülü aldı
23 Nisan'da AKM Çocuk Sanat Festivali Geliyor
23 Nisan'da AKM Çocuk Sanat Festivali Geliyor
“Lale ve Kadın” Sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda
“Lale ve Kadın” Sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi