Simay Bodur “Anadolu Işığı : Göbeklitepe” İllüstrasyonu Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY



5 Ağustos 2019 Pazartesi günü Saat:18.30’de düzenlenen bir kokteyl ile açılışı yapılan Simay Bodur‘un “Anadolu Işığı : Göbeklitepe” İllüstrasyonu Sergisi’nde Nükleer ve Teorik Fizikçi Araştırmacı Yazar – Doç. Dr. Haluk Berkmen‘in yanı sıra Kalamış Lisesinden arkadaşları, Sanatçı Dostları, öğrencileri, Davetliler ve Medya hazır bulundular.

Serginin açılış konuşmasını yapan Araştırmacı Yazar – Doç. Dr. Haluk Berkmen ; Simay Bodur’u eserlerinden dolayı kutlayarak, Göbeklitepe’nin insanlık tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı... Misafirleri, 6 Ağustos 2019 Salı günü Anadolu Kulübü‘nde Göbeklitepe ile ilgili olarak yapacağı konferansa davet etti..Simay Bodur ise “Araştırdım…çizdim…yazdım…bitirdim… çerçeveledim…paketledim… Büyükada’da sergiliyorum” diye görüşlerini belirtti.

Simay Bodur‘un “Anadolu Işığı : Göbeklitepe” İllüstrasyonu Sergisi, Büyükada Anadolu Kulübü’nde sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.