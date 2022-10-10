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Şile Palamut Festivali 15 Ekim’de başlıyor

10 Ekim 2022 Pazartesi 15:08
Şile Palamut Festivali 15 Ekim’de başlıyor

İSTANBUL - Şile Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Şile Palamut Festivali, 15 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Bölge ile özdeşleşen Şile palamuduna ve balık tüketimine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek festivalin gelenekselleşmesi hedefleniyor. Balıkçılık kültürüne, balığın faydalarına ve palamut balığının Şile için önemine değinecek festivalde söyleşiler, dans gösterimleri, müzik dinletileri ve çok sayıda atölye yer alacak.

“DENİZ ÜRÜNLERİ MUTFAĞINA MERAK DUYAN HERKESİ FESTİVALİMİZE DAVET EDİYORUZ”

Şile’nin geçmişten günümüze gelen denizcilik mirasına sahip kimliğiyle önemli bir denizcilik destinasyonu olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, denizleri ve balıkları en iyi koruyacak olanlar en başta elbette balıkçılarımız. Biz de Şile Belediyesi olarak atalarımızdan miras kalan balıkçılığımızı yaşatmak için elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz. Bu sebeple bu yıl ilk kez 1’inci Şile Palamut Festivali’ni düzenliyoruz. Öncelikle eylül ayında başlayan tüm balıkçılarımız için bol kazançlı ve bereketli geçmesi en büyük temennimiz. Ve elbette deniz ürünleri mutfağına merak duyan herkesi festivalimize davet ediyoruz” diye konuştu.

FESTİVAL, KATILIMCILARA BALIKÇILIK KÜLTÜRÜNE DAİR YENİ BİLGİLER SUNACAK

Şile, 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından Marmara bölgesinde Palamut balığının avlanıldığı ilk limandır. Bu özelliği ile de Palamut balığı en taze şekilde İstanbul’a ulaşır. Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında bulunan balıkçılığa da bir saygı niteliği taşıyan, Şile Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilecek olan Şile Palamudu Festivali, katılımcılara balıkçılık kültürüne dair yepyeni bilgiler sunacak.
 

FESTİVAK BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Belediye’nin yaptığı yazılı açıklamada festivalle ilgili aşağıdaki bilgilere yer verildi:

“Palamut Festivali saat 14.00’da Şile etkinlik alanında halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayacak. İbrahim Camcı, Mustafa Kibar, Bahattin Gümrah ve Sabri Trabzonlu ile Bir Palamut Hikayesi başlığıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından Prof. Dr. Saadet Karakulak ve şef Öğr. Gör. Ramazan Ceylan ile Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Deniz Ürünlerinde Coğrafi İşaret hakkında bir söyleşi gerçekleştirecek. Balıkçılığın sürdürülebilirliğine, coğrafi işaret değer ve öneminin aktarılacağı bu değerli söyleşi sonrasında Müzisyen Nahit Akdemir, Karadeniz Ezgileri performansıyla, misafirlere unutamayacakları bir müzik şöleni sunacak

“Türkiye’nin en başarılı şefleri arasında yer alan değerli şeflerimiz; Türev Uludağ, Eyüp Kemal Sevinç, Şefika Günyel ve Yıldız Öz Samaha ise festival misafirlerine Bir Kültürel Miras Olarak Mutfak ve Yerel Reçetelerin Önemi söyleşileriyle, balık kültürüne dair ilgi çekici hikayeler ve bilgiler aktaracak. Gençlik Orkestrası Quartet’in de performans sergileyeceği Şile Palamut Festivali’nde birbirinden ilgi çekici atölyeler de düzenlenecek.

“Çocuklara özel; Origami Atölyesi, Kendi Seramik Kupamı Tasarlıyorum, Ben Şef Oldum, Geri Dönüşümden Kâğıt Heykel Atölyesi, Olta Atmayı Öğreniyorum, yetişkinler için ise Agm İleri Dönüşüm Atölyesi, Yerel Ustalarla Lakerda Atölyesi, Şile Yeryüzü Pazarı Ürünleri Tadımı, Coğrafi İşaretli Şile Kestane Balı Tadımı, Bir Yerel Lezzet: Maydanozlu Palamut atölyeleri renkli karelere sahne olacak."

DHA

Son Güncelleme: 10.10.2022 15:12
Anahtar Kelimeler:
Şile Palamut Festivali
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