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Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri

Şarkıcı Sıla, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Çeşme Amfi Tiyatro'da konser verdi.

Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri

Şarkıcı Sıla, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Çeşme Amfi Tiyatro'da konser verdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
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Sıla'dan Çeşme'de bayram konseri

İZMİR - Açık hava konserlerine devam eden Sıla'nın dördüncü durağı İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme Anfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Sıla, şarkıları, enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Uzun yıllar İzmir'de yaşayan ve lise sonrası İstanbul'a taşınan Sıla, kentte bulunmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu söyledi. Konserin ilk bölümünde sahnede pembe bir kıyafet tercih eden Sıla, ikinci yarıda ise beyaz ve yeşil elbisesini renkli bir taçla tamamladı. Sıla'yı Çeşme'de dinlemeye gelenler arasında Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı da yer aldı.

MİNİK HAYRANINI SEVİNDİRDİ

Konser esnasında bir dinleyici sahneye yaklaşarak Sıla'ya, "Benim kızımın adı da Sıla ve sizi çok seviyor. Size bir hediye hazırlamış vermek istiyor" dedi. Bunun üzerine Sıla minik adaşını sahneye davet etti. Küçük hayranı Sıla'ya bir kolye hediye etti. Kolyeyi alan Sıla hayranına teşekkür ettikten sonra onu sahneye oturttu ve konserine devam etti. Konsere ara veren Sıla minik hayranını da kulise götürdü ve orada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı SılaKurban BayramıçeşmeKonser
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