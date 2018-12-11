'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak

İSTANBUL

Şair, çevirmen, yayıncı, ressam, yayıncı ve grafik tasarımcı Sait Maden'in hayatı belgesel oldu.

Belgeselin yönetmeni Miraç Güldoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, "Şık Derviş" olarak tanımlanan ve 2013'te vefat eden Maden'in hayatını konula alan belgeselde, sanatçının özellikle grafik tasarımcı yönünün ortaya çıkarılması amaçlandı.

Biyografi türünde 60 dakikalık ''Sait Maden, Şık Derviş'' adlı belgeselde, Sait Maden’in yaşamı ve çevresine mercek tutularak, izleyenlere işini tutkuyla yapan bir üreticinin, sadece kendi potansiyelini kullanarak, iz bırakan işlere imza atabileceği ve fark yaratabileceği ele alıyor.

Belgeselde, edebiyat dünyasına ve grafik tasarıma damgasını vurmuş Maden'i, yine bu alanda öne çıkan Aten Maden, Can Maden, Sarp Maden, Ömer Durmaz, Osman Necmi Karaca, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Feridun Andaç, Yılmaz Aysan, Emin Nedret İşli, Murat Dorkip, İlhan Bilge, Sadık Karamustafa, Esen Karol, Murat Celep, Şevval Sam, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Mustafa Delioğlu, Allesandro Segalini ve Onur Yazıcıgil anlattı.

Belgesel, İzmir Kısa Film Festivali'nden sonra İstype Mono (Uluslararası Tipografi Etkinliği) kapsamında SALT Galata'da bu akşam gösterilecek. Belgesel daha sonra da 2019 boyunca Türkiye'nin farklı illerinde gösterilecek.

"Hocaya vefa borcu"

Kendi de grafik tasarımcısı olan belgeselin yönetmeni Miraç Güldoğan, amacının şair, çevirmen, ressam, yayıncı ve grafik tasarımcısı Sait Maden'in, grafik tasarımcısı yönünü ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Maden'in öğrencisi olan Miraç Güldoğan, ''Hocamdı, meslek büyüğümdü. Değerinin bilinmesi ve vefa borcumu ödemek adına böyle bir girişimde bulundum. İnsanların böyle değerleri bilmesi ve tanıması lazım. Kendisine Cemal Süreyya 'Şık Derviş' derdi. Bu nedenle belgeselin adını 'Sait Maden, Şık Derviş' belgeseli koyduk.'' ifadelerini kullandı.