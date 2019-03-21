“ Sıde Effects” İki Ressam Bir Tuval/Yan Etkiler...

HABER: Zambak KARABAY

Uzun yıllar aynı atölyede birlikte çalışan iki dost, iki ressam, resimsel kimliklerindeki farklılıklara rağmen yaşamlarındaki bütünsel uyum ve paylaşımı, birlikte yol aldıkları ortak bir “sergi projesi” olarak kurguladılar. Bu proje, ortak duygularını tek tuvalde buluşturan ressamların farklı teknik ve yorumlarının sentezidir.

Sanatçılar ortak eserlerinin bulunduğu serginin teması için: “Hayat kısa bir sarhoşluk anı gibi akıp giderken yaşanmışlıklar herbirimizin benliğinde izler bırakır. Bu izler hiç ummadığımız anda “Yan Etkiler” olarak karşımıza çıkar. Yaşadığımız olumlu-olumsuz tüm deneyimler aslında duygularımızın dışavurumudur.” açıklamasını yaptılar.

İstanbul doğumlu olan sanatçılar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümü Prof. Özer Kabaş Atölyesi’nde tamamladı. Ressam Leyla Yelkenci Kayaalp’in Sıemens Resim Yarışmasına ve DYO Resim Sergisine katılımı olduğu gibi 2014’ de “O anda” adlı kişisel resim sergisini de açmış.