“SHINE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayşe Karademir, Ayşe Özlem Yüksel, Bahar Öztütüncü, Buket Öder, Buse Nur Sipahi, Ekin Sarı, Esra Bora, Gözde Damla Kurt, Hanife Kaygısız, Hüdanur Ekici, Kemal Özdemir, Lal Şekerci, Münevver Tolunay, Nur Keskin, Sude Su, Yağmur Yıldız, Yeliz Yavuz, Yudum Çetin, Zeynep Süer

“Shıne” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 9 Ekim 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58/1Akaretler – Beşiktaş / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Ceren Erdoğan



