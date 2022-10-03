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“SHINE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Galerıe D’Art La Vısıone, 30 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Shıne” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 13:15
“SHINE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayşe Karademir, Ayşe Özlem Yüksel, Bahar Öztütüncü, Buket Öder, Buse Nur Sipahi, Ekin Sarı, Esra Bora, Gözde Damla Kurt, Hanife Kaygısız, Hüdanur Ekici, Kemal Özdemir, Lal Şekerci, Münevver Tolunay, Nur Keskin, Sude Su, Yağmur Yıldız, Yeliz Yavuz, Yudum Çetin, Zeynep Süer

Shıne” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 9 Ekim 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58/1Akaretler – Beşiktaş / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Ceren Erdoğan

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Galerıe DArt La VisioneShıne
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