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Shakespeare'in 'Hamlet'ine kapalı gişe

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare'in ünlü trajedisi 2 perdelik 'Hamlet' balesini kapalı gişe olarak sanatseverlerle buluşturdu.

Shakespeare'in 'Hamlet'ine kapalı gişe

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare'in ünlü trajedisi 2 perdelik 'Hamlet' balesini kapalı gişe olarak sanatseverlerle buluşturdu.

01 Şubat 2019 Cuma 17:04
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Shakespeare'in 'Hamlet'ine kapalı gişe

MERSİN - 'Hamlet', Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelendi. Libretto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sahneye konulan eserin, orkestra şefliğini ünlü kompozitör Nevit Kodallı’nın oğlu Murat Kodallı üstlendi. Rejisörlüğünü ve koreografi Nugzar Magalashvili, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını D. Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol, Özge Ataman’ın yaptığı eseri Medeia Magalashvili sahneye koydu.

Hamlet'in babasını öldürüp, annesiyle evlenen ve Danimarka tahtına geçen amcası Caludius'tan intikam alma çabasını konu eden eserde başlıca rolleri ise Yusuf Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ender Üçdemır, Kadir Okurer, Obengül Polen Gezmiş, Tutku Barın Tümen, Özge Başaran, Ayşe Özlem Şenormanlılar, Niyazi Murat Koman, Serhat Elifer, E. Mahmut Akyol, Taner Oğuzhan, Yusuf Afacan, İsmail Şereflioğlu, Turgay Ak, B. Hasan Akyol, İzzet Güllü, Göksel Toker, Erdem Arslan, Tarkan Günal, Önder Acar, Tolga Ergen, Miray Boyacıoğlu, Cenk Güner, Anıl Hüseyin Acar, Meltem Ayar, Ketevan Chkhıkvadze, Fatma Gülben Çay, Özge Hoşer, Ayça Erdem, Pınar Humar, Rısa Ochıaı, Nıno Svımonıshvılı, Seda Dereli, Selğan Çavdaroğlu, Özge Uzun Ösmen, İpek Engin, Berna Turhan İleri, Hülya Özkan Aydoğan, Esra Gözükara, Niyazi Cingöz, Ahmet Demirci, Nihat Er ve Murat Ali Cengiz paylaştı.

Biletleri günlerce önceden sanatseverler tarafından satın alınan gösterinin sonunda sanatçıların performansı izleyenler tarafından uzun süre alkış aldı. Eser 23 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de yeniden sahnelenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ShakespeareHamlet
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