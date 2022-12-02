SHADOW, La Visione Art Gallery’de kapılarını araladı

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

21 sanatçının hayatı aşkla, cesaretle, neşeyle, sevgiyle, tutkuyla, umutla, güvenle, hareketle, yaratıcılıkla, yeni adımlarla, doğayla ve hafiflikle yaşamaya dair resmettikleri eserlerden oluşan SHADOW adlı sergi, La Visione Art Gallery’de sanatseverlere yaratıcı bir ilham kaynağı sunuyor.

Bu özel sergi için yaratıcılığını harekete geçiren sanatçılar; Ahsen Türkmen, Aleyna Fem Makaracı, Ayşe Uzun, Ayşe Özlem Yüksel, Ayşegül Özden, Ayşegül Aydın, Arlet Tuğ Türkmen, Behice Deniz, Çiğdem Pektaş, Elyesa Alkaev, Ezgi Tokgöz, Gülşah Tunç, Gülşen Demir, Gülşen Yılmaz Estim, Gözde Atapek, Mahur Muşkara, Müge Buluç, Özge Güney, Sevgi Güvendik, Şahin Duri, Ülkü Alpay La Visione Art Gallery’de sanata yeni bir soluk getiriyor.

5 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir

SHADOW sergisi, aynı zamanda kalemin yalnızca kâğıdı değil hayal gücünün ulaştığı her yüzeyi sanatla ve duyguyla buluşturabileceğini keyifli bir yolla gösteriyor. 21 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 5 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.