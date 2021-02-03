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SEZEN AKSU’DAN HATIRA ORMANI

Sezen Aksu 2016 yılında kaybettiğimiz yakın müzisyen dostu Atilla Özdemiroğlu’nun adını ‘Hatıra Ormanı’ ile yaşatacak

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:34
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SEZEN AKSU’DAN HATIRA ORMANI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Özdemiroğlu anısına Aksu’nun isteği ile Tema Vakfı aracılığıyle Gaziantep At Nalı Sahası’nda 5000 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü ve Tema Vakfı işbirliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapılacak. Aksu geçmiş yıllarda da konser gelirlerinin bir bölümünü bağışlamış Türkiye’nin farklı bölgelerinde Adile Naşit, Aysel Gürel, Onno Tunç, Meral Okay, Şeref Yüzbaşıoğlu, Uzay Heparı için hazırlattığı hatıra ormanlarına fidan diktirmişti. Atilla Özdemiroğlu anısına tesis edilen saha ile birlikte Sezen Aksu katkılarıyla dikilen fidan miktarı 29 bine ulaştı. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.02.2021 17:36
Anahtar Kelimeler:
Sezen AksuHatıra OrmanıAtilla ÖzdemiroğluMüzisyen2016 Yılında
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