Şevket Çoruh Timuçin Esen’le aynı projede buluştu

HABER: AZİZ KARATAŞ



Şevket Çoruh 16 yıl sonra “Arka Sokaklar”dan ayrıldıktan sonra çok sayıda dizi ve filmden teklif aldı. Tiyatrosuna ağırlık veren ve gelen senaryoları okuyan ünlü aktör son olarak O3 Medya’nın “Tetikçinin Oğlu” kod adlı dizisinden teklif aldı. Senaryosunu efsane dizi “Çukur”a imza atan Gökhan Horzum’un yazdığı dizi için çok özel bir isme daha teklif götürüldü.

Tıpkı Şevket Çoruh gibi senaryoyu çok seven Timuçin Esen’le de imza aşamasına gelindi. Dizinin Timuçin Esen’in isteğiyle Bodrum’da çekilmesi planlanıyor. Şimdiden merak uyandıran “Tetikçinin Oğlu”nun yönetmeni için Yasin Uslu’nun adı geçiyor. Dizinin FOX’ta yayınlanması gündemde.