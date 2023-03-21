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SEVİL FIRAT’IN İLK KİŞİSEL SERGİ HEYECANI

Birçok karma sergide yer alan Ressam Sevil Fırat ilk kez kişisel sergisini İstanbul Lale Vakfı sanat galerisinde gerçekleştirdi…

21 Mart 2023 Salı 11:07
SEVİL FIRAT’IN İLK KİŞİSEL SERGİ HEYECANI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Sanatın ve sanatçıların buluşma noktası olmayı amaçlayan İstanbul Lale Vakfı “İLAV” sanat galerisi Ressam Sevil Fırat’ın heyecanına ev sahipliği yaptı. 50 eserden oluşan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi, Sevil Fırat ilk kişisel sergisinde başta kızı Seçil Fırat olmak üzere yakın dostları kendisini yalnız bırakmayarak heyecanına ortak olmaya çalıştılar.

İstanbul’da doğan Sevil Fırat, resim sanatına olan yeteneğini lise yıllarındaki karakalem çalışmalarında keşfetti. Boş zamanlarında etrafında gördüğü objeleri karakalem çizimleri ile kâğıda dökerek kendini geliştiren sanatçı, ileriki dönemde iki çocuk sahibi oldu. 

Bu durum, o dönemde resim yapmaya ara vermesine neden olsa da bir gün tekrar çok sevdiği resim sanatına dönme hayali ile yaşadı. Çocuklarının yetişkinlik dönemine gelmesi ile birlikte resme daha fazla vakit ayırmaya başlayan sanatçı, Yeşilyurt Spor Kulübü bünyesinde açılan resim kursuna kayıt oldu. Yeteneği daha ilk dersten Güzel Sanatlar Akademisinin değerli bir hocası tarafından fark edildi. Bu motivasyonla birlikte özel ders ve eğitimler alarak tekniğini daha da geliştirmek isteyen sanatçı, Azerbaycan’ın en saygın ressamı Letafet Memmedova Hafız kızı atölyesinde 7 yıl eğitim gördü. Burada edindiği deneyim ve kendini geliştirmenin verdiği özgüvenle arkadaşları ile birlikte atölye açmaya karar veren sanatçı, çalışmalarına burada devam etti. Birçok karma sergiye katılan ve kişisel sergilerini düzenleyen sanatçı, bir kişisel sergisine daha Lale Vakfı Müzesinde imza attı. Sanatçı 15 yıllık sanat hayatına 60’a yakın eser sığdırdı. Eserleri arasında; Manolyalar, Osmanlı Kadınları, Oryantalist Manzara, Natürmort Portre bulunmaktadır.

Renklerin kendisini büyülediğini ve ruhuna çok iyi geldiğini belirten sanatçı, kişisel sergilerinin devamını sağlayıp eserlerini tüm sanatseverlere buluşturmayı amaçlıyor. 
Sanatçının tüm eserlerine Instagram platformundaki Sevil’en Art hesabından ulaşabilirsiniz.

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