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SEVDALUK fotograf sergisi sanatseverleri bekliyor

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören Varol Uzlu'nun "SEVDALUK" adını verdiği fotoğraf sergisi 21 Mart'a kadar devam edecek...

16 Mart 2022 Çarşamba 19:28
SEVDALUK fotograf sergisi sanatseverleri bekliyor

Haber - Hasret Dilek Delier 

Yönetmen - Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel hazırladığı Karadeniz yaylalarından kadın fotoğraflarının yer aldığı "Sevdaluk" isimli sergisi Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisinde sergileniyor.

Bitmez bu SEVDALUK diyen sanatçı Varol Uzlu duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

   

"Nice zorluklarla hazırladığım bu eserleri güzel bir platformda sanatseverlere gösterirken aldığım güzel tepkiler biraz olsun yükümü hafifletiyor. Hiçbir karşılık beklemeden şehrimin güzelliğini anlatmak bizim gibi sanatçıların görevi her zaman.

Bazı fotoğraflara bakarken, umursamadığınız, unuttuğunuz hüzünler gelir aklınıza..Tekrar dahil olursunuz o anların içine. Hikâye öyle samimi durur ki karşında, içinde bir karakter olursunuz. Bir film karesi gibi izleyeceğiniz bu fotoğraflarda güzel Anadolunun renklerine yeşilin her tonuyla katkı veren Trabzon insanının sevdalığını hep hissedeceksiniz.

Sokaklarında çocukluğunu harmanlayıp, denizinin mavilğini sevdiğin, kentin yollarından köylere, yaylalara, dağlara velhasıl bu yeşil diyarı anılarına sığdırıp, hayalleriyle birleştiren bu güzel memleketin insanlarına bu duyguları tekrar anımsatan fotoğraf karelerini görmek isteyenler, Dolmabahçe Sarayı sergi salonununa uğrayıp güzel bir nefes alsın. 

Daha çok Trabzon kadınını konu alan bu güzel kompozisyonda geçmişin acılarının yanında her daim gülümseyen kadınımızın güzel yüzlerini göreceksiniz."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SevdalukSergiHasret Dilek Delierönce Vatan
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