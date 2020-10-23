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SESİNİZE SES OLALIM!

23 Ekim 2020 Cuma 10:59
17 Okunma
SESİNİZE SES OLALIM!

2020 ve 2021 yılı ödüllü '' kış rüzgarı  adlı ses yarışması Türkiye geneli katılımları 15.10.2020 tarih itibarı ile başladı

Türkiye geneli katılımlar kabul edilmekte her ilde 3 gün boyunca eleme  yapılacaktır ‘’ 8 ‘’ İL SESİNİ DUYURACAK

İstanbul

Bursa

Balıkesir

Aydın

Denizli

Isparta

Konya

Bende varım kendime güveniyorum diyorsanız bizler de sizleri bu yarışmada görmek istiyoruz 

FİNAL MANAVGAT’ TA

Finallerin ise 2021 Nisan ayı içerisinde ve Antalya'nın ilçesi Manavgat'ta yapılacağını açıklamıştır

ÖDÜLLER

İmaj Medya Ajans olarak yarışmayı kazananlara 1.ye single 2. için klip ve 3.ye 5.000 para ödülü vereceğini belirtmişlerdir.

Müracat

Serap Okcu / Özcan Şenyaylar 

Tel. 0 535 232 77 92

Önce Vatan Gazetesi 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SESİNİZE SES OLALIMNihat İlikçioğlu
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