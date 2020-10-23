SESİNİZE SES OLALIM!

2020 ve 2021 yılı ödüllü '' kış rüzgarı adlı ses yarışması Türkiye geneli katılımları 15.10.2020 tarih itibarı ile başladı
Türkiye geneli katılımlar kabul edilmekte her ilde 3 gün boyunca eleme yapılacaktır ‘’ 8 ‘’ İL SESİNİ DUYURACAK
İstanbul
Bursa
Balıkesir
Aydın
Denizli
Isparta
Konya
Bende varım kendime güveniyorum diyorsanız bizler de sizleri bu yarışmada görmek istiyoruz
FİNAL MANAVGAT’ TA
Finallerin ise 2021 Nisan ayı içerisinde ve Antalya'nın ilçesi Manavgat'ta yapılacağını açıklamıştır
ÖDÜLLER
İmaj Medya Ajans olarak yarışmayı kazananlara 1.ye single 2. için klip ve 3.ye 5.000 para ödülü vereceğini belirtmişlerdir.
Müracat
Serap Okcu / Özcan Şenyaylar
Tel. 0 535 232 77 92
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Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
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