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Şerif Pınar okurlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor

Öğretmen kökenli şair ve yazar Şerif Pınar kitaplarıyla okurlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor…

11 Nisan 2023 Salı 13:28
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Şerif Pınar okurlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor

Haber: Aslan Sayım

Tilki Kitap Yayınevi'nden çıkan ‘Gönül Sevdiğinin Kapısında’ şiir kitabından sonra deniz tutkunları ve amatör balıkçılar için yazdığı özel bir kitap olan İki Adam: Ben ve Babam ile okurlarıyla buluşan Şerif Pınar, edebiyat dünyasında güçlü kalemiyle okuyucuya  ben buradayım diyor.  Pınar; Kitaplarında yaşamından alıntılara-tecrübelere yer verdiğini, kalp güzelliğini en iyi şekilde yansıttığına inandığını ve özellikle ikinci kitabında sohbet havasında bir yolculuk vadettiğini dile getiriyor.

ÖNCELİK NEDEN ŞİİR?

“Şiir hayattır. Şiir aşktır” diyen yazar;  “Ben Şerif Pınar torunu Şerif Pınar’ım. Dedem rahmetli de şiirler yazardı. Köşe yazıları yazardı. Genetik unsurlar devreye girmiş olabilir ama baktığımız her yerde, yaşamın kaynağında vardır, "herkes ve her şey için bir şiir" diyor. 

Şiirin kendini ifade etmenin en güzel şekli olduğunu belirten Pınar; Duyguların sihirden güçlü ve gerçek sihrin insanın kendi içindeki şiir olduğunu, şiirin umuda, güzelliğe, yaşama aitliğine vurgu yapıyor. 

Şiirin sevgiye, sevgiliye, denize dalıp en kıymetliyi çıkarmanın ürünü olduğunu söyleyen  Pınar; "Deniz insanın kalbidir. Kalpten gelen güzellik ise benim için şiirdir. Bu sebeple duygularımı hep şiirle ya da şiirsel betimlemelerle,  ifade ediyorum "diyor. 

NEDEN GÖNÜL SEVDİĞİNİN KAPISINDA? 

Gönüle en uygun yerin sevdiğinin kapısı olduğunu, gönlün kapıya dayandığında o kapının sonuna kadar açıldığını söyleyen Şerif Pınar, Gönül yürektedir, kalpte. Bir sevgi, bir isteği, bir arayış, bir anış,  düşünüştür ve tüm duyguların kaynağıdır gönül, diyor ve ekliyor "kapının ardında  umut, aşk tutku vardır." 

Kitabında da yaşanmışlıkların olduğunu belirten Pınar,  güzelliklere açılan, gönülün sevdiğiyle bir arada olduğu şiir tadında bir hayatı betimlediğini söylüyor. 

Herkesin kitaplığında mutlaka  olması gereken,  eşsiz bir şiir kitabı olan ‘GÖNÜL SEVDİĞİNİN KAPISINDA’okuyucusundan  tam not alarak yazarı merak konusu oldu. 

İKİ ADAM: BEN ve BABAM

Yazarın  ikinci kitabı ise babasına ithaf ettiği, özellikle deniz tutkunları için yazılmış bir eser. Amatör balıkçılığın kendine has serüveni, yazarın babası ile olan paylaşımları ve anekdotlarını içeriyor.

Denizle iç içe yaşadığını belirten şair/yazar Şerif Pınar; "Deniz sevdamız, balıkçılık ise en büyük merakımızdı. Bu kitapta denizciliğe gönül vermiş baba ile oğulun birlikteliğini göreceksiniz. Kitapta, gerek yaşamdan alıntılar gerekse tecrübeler sohbet havasında okuyucuya aktarılıyor" şeklinde konuştu. 

PEKİ BU KİTAPTA NELER YAZILDI? 

Deniz hiç güzel böyle anlatılmadı. Bir evladın babasına yaptığı övgü yer aldı Şahsiyet-i Derya kısmında ve babasıyla yaşadığı deniz kokulu anektodlar. Amatör balıkçılıkla ilgili pratik bilgiler ve bir babayla oğlunun etkileşimini konu alıyor kitap.

MİSYON ÜSTLENMİŞ BİR  YAZAR "ŞERİF PINAR"

Deniz geleceğimiz, diyor kitabının arka kapağında yazar ve ekliyor:  “Denizlerimizin temiz tutulmasına, deniz kirliliğinin balıklarımızı etkilemesine ve yanlış balık avcılığına dair deyiş içeren  kitabın sloganı ise "deniz geleceğimizdir. Bu kitabı tüm deniz tutkunlarına, balık sevdalılarına, balıkçılara, balık av malzemeleri dükkanlarına ve balıkçılıkla ilgili dernek ve topluluklara ulaştırmak hedeflerim arasındadır," diyen Pınar;  bu yönüyle de oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor. 

FUAR ÂŞIĞI ve HALK İNSANI

İlk kitabının yayınlanmasından bu yana hep fuarlarda yer alan Şerif Pınar, okurlarıyla buluşmanın en güzel yerinin fuarlar olduğu görüşünde. Yayıneviyle birlikte tüm fuarlara katılımının olduğunu belirten yazar, aynı zamanda tam bir halk insanı. 

“Elbet de fuarlar çok önemli. Yazarlarla okurların buluşma noktası. Tüm kitaplar fuara özel fiyatlarla sunuluyor. Misafirlerin kitaplara ve yazarlarına ulaşımı güzel bir dokunuş oluyor. Yayınevim Tilki  Kitap  ile çok iyi etkileşimimiz oldu. İstanbul’dan sonra İzmir’de de imza etkinliklerim çok verimli geçti” diyen Şerif Pınar, Birlikte çok güzel oluşumlar içinde olacağız" diyor.

KİTAPLARA ULAŞIM 

Şerif Pınar’ın kitaplarına en kolay ulaşım yolu online satış platformları. Tüm online kitap satış sitelerinde kitaplar mevcut. Öte yandan şair ve yazar okurlarını kırmıyor,  Instagram hesabından da, @serifpinarofficial, imzalı kitaplarını sipariş vermek isteyen okurlarıyla buluşturuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şerif Pınarİki Adam: Ben Ve Babam
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