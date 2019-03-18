Sergide Bir İlke İmza Attı

Tarihçesi Orta Asya’da Uygurlar dönemine kadar uzanmakta olan keçe sanatının Türkiye’de yer alan en saygın isimlerinden bir tanesi olan Bilge’nin sergisine sanatseverlerle birlikte ünlü isimler yoğun bir ilgi gösterdiler.

Sergisi içerisinde 80 tane çalışmasına yer vermiş olan Gülay Bilge’nin Balat Kültür evinde yer alan sergisine TGRT FM Genel Müdürü Ataullah Arvas, hala Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezinin Derneği genel başkanı Tunay İnce, Lösemili Çocukları Yaşatma ve Bir Umut Derneği halka ilişkiler müdiresi Nurcan Dertli, pek çok başarılı sinema filmine imza atmış ünlü yönetmen ve yapımcı İhsan Taş, pek çok dizi ve sinema filminde izlemiş olduğumuz usta oyuncu ve yönetmen Emin Yaşar, Türk tiyatrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Deniz Salman, genç ve başarılı oyunculardan Aycan Banu Ölmez, Milliyet Gazetesi'nin Blog yazarlarından Ece Er, ünlü DJ Mahmut Görgen, yöresel sanatçılardan Gülay Diri ve ünlülerin fotoğrafçısı Zeki Sever katılım gerçekleştirdi.

Sergi içerisinde ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak DJ Mahmut Görgen canlı performans gerçekleştirdi.