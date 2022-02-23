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Sent Antuan Kilisesi “DIVINE” Sergisi 

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide 88 sanatçının eserleri ziyarete gelen sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 19:06
Sent Antuan Kilisesi “DIVINE” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Küratörlüğünü Yonca Gökalp’in yaptığı, 21 Şubat 2022 tarihin’de Sent Antuan Kilisesi’nde açılışını kokteyl ve müzik eşliğinde gerçekleştirdiği, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “DIVINE” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide 88 sanatçının eserleri ziyarete gelen sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

DIVINE” adlı sergi; 25 Şubat 2022 tarihine kadar Tomtom, İstiklal Caddesi No:171 Beyoğlu-İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yonca Gökalp

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
önce VatanZambak KarabayYonca GökalpPandemiSergiDIVINESent Antuan Kilisesi
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