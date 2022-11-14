Aksedsanatdernegi " SEN NE DİYORSUN " Aşk diyoruz biz Aşkın her hali diyoruz biz ister ağaca ister kuşa ister kula ister tanrıya nasıl adlandırırsan adlandırın hayatta kalabilmek için temel besindir AŞK diyoruz peki SEN NE DİYORSUN Huban Asena Özkan soracak değerli konuklarımız Aşk konulu şiirleriyle cevap verecekler Ayrıca güçlü kalemleri ile aşkı yorumlayan şairlerimizin şiirleri olunacağı SEN NE DİYORSUN porogramı 15 KASIM 2022 salı akşamı 21:00 sizlerle olacak bu hafta konuklarımız Güçlü ve özgün kalemi ile Necla Karatekin Mersin'in güçlü kalemi MERT CAN Ihlamur kokulu sokaklar kitabının Tuğçe Deveci
MEHMET ŞENÇİÇEK
Haber: Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48