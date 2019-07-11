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Selimiye Camisi'nde görüntü kirliliği

Edirne'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi yapısı Selimiye Camisi'nin bahçe duvarlarına, sprey boyalarla yazılan yazılar, görüntü kirliliğine neden oldu. Yazıların, tarihe saldırı olduğunu belirten İl Turizm Kültür Sanat Derneği Başkanı Adnan Akıncıoğu, "Selimiye Camisi, sadece Edirne'nin değil ülkenin hatta dünyanın göz bebeğidir. Yılda 1 milyon yerli- yabancı ziyaretçi çeken tarihi yapının bahçe duvarlarının sprey boyayla saldırıya uğraması, kent turizmine zarar vermektedir" dedi.

Selimiye Camisi'nde görüntü kirliliği

Edirne'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi yapısı Selimiye Camisi'nin bahçe duvarlarına, sprey boyalarla yazılan yazılar, görüntü kirliliğine neden oldu. Yazıların, tarihe saldırı olduğunu belirten İl Turizm Kültür Sanat Derneği Başkanı Adnan Akıncıoğu, "Selimiye Camisi, sadece Edirne'nin değil ülkenin hatta dünyanın göz bebeğidir. Yılda 1 milyon yerli- yabancı ziyaretçi çeken tarihi yapının bahçe duvarlarının sprey boyayla saldırıya uğraması, kent turizmine zarar vermektedir" dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
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Selimiye Camisi'nde görüntü kirliliği

EDİRNEMimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen ve her yıl 1 milyon turistin ziyaret ettiği tarihi Selimiye Camisi'nin bahçe duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazıldı. Meydan düzenlemesi nedeniyle bir bölümü yıllardır kapalı olan caminin bahçe duvarlarındaki yazılar, bölge sakinleri ve esnafı ile sivil toplum örgütü üyelerini harekete geçirdi. Yazıları gören yerli- yabancı turistlerin şaşırdığını anlatan kent sakinleri, tarihe saygısızlık yapan kişi ya da kişilerin belirlenip, cezalandırılmasını istedi. 

'TARİHE SALDIRI'

Edirne Turizm Kültür Sanat Derneği Başkanı Adnan Akıncıoğu, tarihi caminin bahçe duvarlarına sprey boyalarla yazı yazılmasının tarihe saldırı olduğunu söyledi. Akıncıoğlu, "UNESCO listesinde bulunan Selimiye Camisi, sadece Edirne'nin değil ülkenin hatta dünyanın göz bebeğidir. Yılda 1 milyon yerli- yabancı ziyaretçi çeken tarihi yapının bahçe duvarlarının kendini bilmez kişi ve kişiler tarafından sprey boya ile saldırıya uğraması, kent turizmine zarar vermektedir. Yazılan yazılar, tarihe yapılan saldırıdır. Selimiye Camisi kubbesi, minareleri ve genel yapısıyla eşi benzeri olmayan mimari yapıdır. Osmanlı'nın en belirgin izlerini taşıyan bu yapıya bunu yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunması ve cezalandırılması gerekir" dedi.

'DİLEK DUVARI GİBİ OLMUŞ'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise tarihi yapılara saygısızlığa karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "UNESCO listesine girmiş, dünyanın göz bebeği, Türkiye'nin de gururu Selimiye Camisi'nin etrafında bu yazılar ve görüntü kirliliği olmaması gerekiyor. Yazanlara diyoruz ki 'Gelin, eğer siz bir şeyler yazacaksanız, içinizi dökecekseniz; defteriniz, kaleminiz bizden. Dilediğinizi yazın'. Gelen misafirler, öncelikle bu yazı kirliliğini görüyorlar ve turistlerin tepkisini çekiyor. Sadece Selimiye değil tarihi eserlerimizin etrafına bu tür yazılar yazmayalım. Bakıyoruz; derdini ilan etmiş, aşkını yazmış, tuttuğu takımı yazmış. Burası dilek duvarı gibi olmuş. Burada yazılar, kötü amaçlı yazılmasa da iyi bir şey değil. Kötü görüntü ortaya çıkıyor" diye konuştu. 

Selimiye Camisi'nin çarşısı olan Arasta esnafından Arif Meriç de "Dünya harikası, incisi Selimiye'ye bu görüntüler, hiç yakışmıyor. Buraya dünyanın dört bir yanından yerli- yabancı turistler, akın akın geliyor. Tarihimize karşı yapılan büyük saygısızlık var. Bu, beni çok üzüyor. Taşların etrafına bakın; Selimiye bunu hak etmiyor. Ben burada esnaf olarak diyorum ki 'Selimiye, bizim gözümüzün bebeğidir, ona çok iyi bakmalıyız'. Yalnız biz değil, bütün dünyanın güzü Selimiye'dedir. Bu yazıların en kısa zamanda silinip, bundan sonra yazılmaması için bir şeyler yapılmalı. Yetkililere buradan sesleniyorum; bir tanecik Selimiye'miz var" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mimar SinanUstalık EserimSelimiye CamiiEdirneUNESCO
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