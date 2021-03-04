Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
410.211
DOLAR
7.4415
STERLİN
10.3755
EURO
8.9539
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav...
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 'Kale Projesi' kapsamında yapılan kazılarda elde edilen buluntular ışığında, Selçuklu saraylarından ilkinin Sivas'ta olma ihtimali bulunduğunu söyledi.

04 Mart 2021 Perşembe 14:15
3 Okunma
'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde başlatılan 'Kalesi Projesi'nde ortaya çıkarılan Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait 42 bin buluntu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında sergilenmeye başlandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediyesi tarafından Sivas Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Eser danışmanlığında hazırlanan 'Sivas Kalesi Projesi' kapsamında çıkarılan eserleri yerinde inceledi.

İncelemeden sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bilgin, projenin Sivas için önemli olduğunu belirterek, tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı. 

Bilgin, "Cumhuriyetin 100'üncü yılına kadar bu eseri ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. 2023 yılında, 'Kale Projesi'nin tüm altyapısını sağlayarak Sivas'a kazandırmak istiyoruz. Proje tamamlandığında da Sivas'ın tarihine ışık tutacak ve o bölgeden çıkacak eserlerin sergileneceği bir müzeyi de şehrimize kazandıracağız. Burada temel amaç hem Sivas'ın tarihini ortaya çıkarmak hem de kültürel manada katkı sağlayacak bir eser ortaya koymak. Çok değerli Rektörümüz, hocalarımız ve diğer kurum müdürlerimiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜÇ SELÇUKLU SARAYINDAN İLKİ SİVAS'TA OLABİLİR'

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise "Üniversiteler bulunduğu şehirle ilgili çalışma yapması gereken kurumlardır.  Şehrin kültürünü, tarihini ortaya çıkarmak için çalışmalar yıllardır yapılıyor. Erdal hocam da yıllardır bu işlerin başında. Divriği'de çalışmalar yaptı. Burada bulunan parçalar Selçuklu tarihi açısından önemli parçalar. İnşallah kazı devam ettiği sürece bunları daha iyi göreceğiz. Yine hocamızın söylediği bir şey var; üç Selçuklu sarayından ilkinin Sivas'ta olma ihtimali bulunuyor. Bu tarihi açıdan önemli bir bilgi. Belediye başkanımıza, fakültemize ve bölümümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Laboratuvarlarda 65 eser sergilenirken, yıkanması, çizimleri ve hamur işlemeleri büyük titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen verilerin ise kitap aracılığıyla bilim dünyası ile paylaşılması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSelçukluSaraySivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR
LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI
TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ECZANESİ AÇILDI
TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ECZANESİ AÇILDI
DÜNYACA ÜNLÜ 'ÇIĞLIK' TABLOSUNDAKİ GİZEM ÇÖZÜLDÜ
DÜNYACA ÜNLÜ 'ÇIĞLIK' TABLOSUNDAKİ GİZEM ÇÖZÜLDÜ
‘HUYSUZ’ FİLMİ GELİYOR
‘HUYSUZ’ FİLMİ GELİYOR
‘HİT LİKE A GİRL’ İLK KEZ ÜLKEMİZDE
‘HİT LİKE A GİRL’ İLK KEZ ÜLKEMİZDE
BERRU TURAL  ‘BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM’ İLE YOLA DEVAM EDİYOR
BERRU TURAL  ‘BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM’ İLE YOLA DEVAM EDİYOR
‘CAYIR CAYIR’ YANIYORLAR
‘CAYIR CAYIR’ YANIYORLAR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma