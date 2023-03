Şeker Bayramı da, okul ara tatili de TOD’la rengarenk!

İSTANBUL- TOD, Nisan ayında 9 Emmy ödüllü ve Bill Hader'in başrolünde yer aldığı “Barry” adlı kara komedi dizisinin beklenen final sezonunu, yönetmenliğini Mike Burns’ün üstlendiği ve Bruce Willis’i veda ettiği sinema kariyerinde son kez aksiyon sahnelerinde izleyeceğimiz “Son Çıkmaz (Wrong Place)” filmini, 2015 yılında başlayan ‘Jurassic World’ üçlemesinin son halkası olan “Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion)” filmini ve meşhur Variety dergisinin “2022 Yılının En İyi Korku Filmleri” listesine aldığı “Siyah Telefon (The Black Phone)” adlı filmi, TV’de ilk kez izleyicileriyle buluşturacak. Nisan ayında “İtiraf Et Acar Hafiye (Confess, Fletch)”, “Girme Kanıma (Let The Wrong One In)”, “Yalnız Olmayacaksın (You Won’t Be Alone)” gibi çok konuşulan filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimleri de TOD’da gerçekleşiyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL