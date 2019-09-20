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'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişah yetiştiren 'Şehzadeler Şehri' olarak anılan ve son yıllarda kültür turizminde önemli mesafe kat eden kente ilişkin hedefleri anlattı. Varol, "Amasya bir ‘turizm kenti’ haline gelmiştir. Hedefimiz, 615 binden 800 bin turist sayısına ulaşacağımız bugünlerde bu sayıyı 1 milyona çıkarmaktır" dedi.

'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişah yetiştiren 'Şehzadeler Şehri' olarak anılan ve son yıllarda kültür turizminde önemli mesafe kat eden kente ilişkin hedefleri anlattı. Varol, "Amasya bir ‘turizm kenti’ haline gelmiştir. Hedefimiz, 615 binden 800 bin turist sayısına ulaşacağımız bugünlerde bu sayıyı 1 milyona çıkarmaktır" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 12:00
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'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist

AMASYA - Hititlerden Perslere, Romalılardan, Osmanlılara kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, Yıldırım Beyazid, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi padişahların şehzadelik yapmaları nedeniyle 'Şehzadeler Şehri' olarak anılan Amasya, son dönemlerde yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, son yıllarda kültür turizminde önemli mesafe kat eden Amasya'daki turizm hedefleri ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunup, turist sayısının giderek artığına işaret etti.  Amasya'da 7 bin 500 yıllık tarihin izinin hala yaşadığını belirten Vali Varol, "Amasya Anadolu coğrafyasında tarihin her döneminde önem taşımış bir şehir. 7 bin 500 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Antik dönemden başlıyorsunuz Pers, Roma, Bizans ve sonrasında Türk İslam dönemiyle birlikte bizim tarihimiz açısından çok önemli olan bir dönem başlıyor. Türk İslam döneminde Amasya çok önemli bir şehir olmuş. Bu önem beraberinde gelen eserlerle ön plana çıkıyor. Amasya'nın sadece şu döneme ya da periyoda ait eserlerle insanlara bazı şeyler taahhüt etiğini düşünmememiz lazım. Kültür ve tarihten hoşlanıyorsanız, tarihini koruyabilmiş ve kısmen muhafaza edebilmiş bir şehir görmek istiyorsanız, Osmanlı kültürünü muhafaza eden bir şehir görmek istiyorsanız, Amasya'da aradığınızı bulacaksınız" dedi.

'HEDEF 1 MİLYON TURİST'

Yerli ve yabancı turist sayılarıyla ilgili bilgi veren Vali Varol, 2019 sonunda 800 bin sayısını göreceklerini, bu sayıyı 1 milyona çıkarmak için kendilerine yeni hedef oluşturduklarını ifade ederek, "Geçen yıl 615 bin yerli ve yabancı turist ağırlamışız. Bu yıl 800 bin rakamlarındayız. Tabi henüz yılın sonuna daha var. Ama işaretler ve elde ettiğimiz veriler o yöne gidiyor. Geçen yıl 332 bin gece konaklama sayımız var. Benim olduğum dönemde, benden önceki dönemlerde, yerel yönetimlerin, esnafın da halkımızın da katkıları var. Dolayısıyla Amasya bir ‘turizm kenti’ haline gelmiştir. Hedefimiz, 615 binden 800 bin sayısına ulaşacağımız bugünlerde bu sayıyı 1 milyon turist sayısına çıkarmaktır" diye konuştu.

'5 YILDIZLI OTELE KAVUŞUYOR'

Amasya'ya 5 yıldızlı oteli kazandırmak için çalışmaların tamamlandığını ve her dönem turizm faaliyetlerine daha rahat bulunabileceklerini de aktaran Vali Varol, şöyle konuştu:

"Amasya'mızda 5 yıldızlı otel yok. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda bu oteli ilimize kazandırmak için bir adım attık. İl Özel İdaremize ait bir alan vardı. Burayı yap-işlet-devret modeliyle firma aldı. Bu otel kendi kitlesini şehre çekecektir. Her mevsime turizmi yaymak istiyorsanız mutlaka özellikle kış döneminde kongre ve eğitim turizmi dediğimiz konulara kaymanız gerekiyor. Yeri geldiği zaman 200-250 kişiyi yatırabileceğiniz ve aynı anda eğitim faaliyeti verebileceğiniz bir mekanınız olması gerekiyor. Bu da 5 yıldızlı bir otel ile mümkün."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amasya Valisi Dr. Osman VarolOsmanlı ImparatorluğuŞehzadeler şehri
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