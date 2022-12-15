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Şehzadeler Konağı’nın restorasyonu tamamlandı

Hendek olaylarında hasar gören 447 yıllık Şehzadeler Konağı’nın restorasyonu tamamlandı

15 Aralık 2022 Perşembe 13:25
Şehzadeler Konağı’nın restorasyonu tamamlandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015 yılında yaşanan hendek ve barikat olaylarında hasar gören 447 yıllık Şehzadeler Konağı’ndaki restorasyon çalışması sona erdi.

Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ‘Sezai Karakoç Tematik Edebiyat Gençlik Merkezi’ olarak hizmet verecek olan konağın kentin sivil mimari örneklerinden en özeli olduğunu belirterek, “Tarihi yapıların hepsini geri kazanmak istiyoruz. Diyarbakır’ın kültür ve mimarisini yansıtan bütün değerleri geri kazanmak istiyoruz. Şehzadeler Konağı'yla beraber hemen karşısında bulunan yeni yapılan bir yapı var. O yapıyı da kiralayarak burayı gençlere hizmet eden kültür ve edebiyat evi şeklinde hizmet verecek bir formasyonla Diyarbakır’a kazandıracağız. Hedefimiz ramazan ayı içerisinde burayı faaliyete geçirmek” dedi.

Sur ilçesinde 2015’te PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve kurdukları barikatlar nedeniyle başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmalarda cami, kilise ve birçok tarihi mekanın yanı sıra 1100 ev kullanılamaz hale geldi. Binlerce insanın yerinden olduğu olayların ardından Sur ilçesinde imar çalışmaları başlatıldı. Hasar gören tarihi yapıların birçoğu da restore edildi. Çatışmalarda zarar gören Şehzadeler Konağı’nda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca geçen yıl ekimde restorasyon çalışmasına başlandı. 447 yıllık konak kentin sivil mimari örneklerinden biri olarak ön plana çıkarken, restorasyonun aslına uygun yapılabilmesi için çalışma yapan ekipler, çimento ile yapılan müdahaleleri temizleyerek aslına uygun harç ve malzemeler ile binayı sağlamlaştırdı. Kubbe ve tonozlarda sıva, duvarlara ise derz uygulaması tamamlanan binada aydınlatma çalışması da yapıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında binanın özgün döşemesine ait olduğu düşünülen taşlar eksik kısımlarda aslına uygun şekilde yeniden kullanıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan konağa, geçen yıl vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair ve yazar Sezai Karakoç’un adı verilerek, ‘Sezai Karakoç Tematik Edebiyat Gençlik Merkezi’ olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 

‘DİYARBAKIR GENELİNDE CİDDİ BİR İHYA SÜRECİ VAR’

Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, konağın kentin sivil mimari örneklerinden en özeli olduğunu belirterek, “2015 yılındaki çatışmalarda burası da ciddi hasarlar gördü. Çatışma sürecinin sonundan itibaren Diyarbakır genelinde ciddi bir ihya süreci var. Tarihi ve kültürel değerlerin yeniden kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle çok ciddi bir çalışma var. Tarihi yapıların hepsini geri kazanmak istiyoruz. Diyarbakır’ın kültür ve mimarisini yansıtan bütün değerleri geri kazanmak istiyoruz. Şehzadeler Konağı da 447 yıllık bir yapıdır. Sivil örnekler bakımından özel bir yapıdır. Yapının restorasyon çalışmalarına belediyemiz tarafından geçen yıl başlandı. 1 yılın ardından tamamlanarak hizmete açılacak noktaya getirildi. Konakla beraber hemen karşısında yeni yapılan bir yapı var. O yapıyı da kiralayarak burayı gençlere hizmet eden kültür ve edebiyat evi şeklinde hizmet verecek bir formasyonla Diyarbakır’a kazandıracağız. Hedefimiz Ramazan ayı içerisinde burayı faaliyete geçirmek” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehzadeler KonağıRestorasyon
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