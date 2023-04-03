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Şehrin sisli ve puslu sokaklarında " Siyah Mantolu Kadın"

Şair/yazar Bahar Önen Büke'nin kaleme aldığı "Siyah Mantolu Kadın" şiir kitabı Ange yayınevi aracılığıyla çıktı. 

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:26
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Şehrin sisli ve puslu sokaklarında " Siyah Mantolu Kadın"

Bahar Önen Büke 6 Mart 1984 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Halen Bandırma'da ikamet eden yazar Balıkesir 'in yerel bir gazetenin yazar/şair kadrosunda yer alıyor. Ayrıca çeşitli gazete ve edebiyat dergilerinde eserleri ile yer almaktadır. Kitabın çıkma aşamasında ve sonrasında halen şiirler yazmaya devam eden şairin "Siyah Mantolu Kadın" şiir kitabında yer alan ve almayan şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde ve gazetede yer alırken şiir radyolarında da okunmaya devam ediyor. 

Son zamanların dikkat çeken, popüler şiir kitabı "Siyah Mantolu Kadın" mücadeleye aşka, özleme, insanlığa ve hayata dair bir çok konuyu ilmek ilmek işliyor ruhlara. 

21.11.2022 tarihinde çıkan "Siyah Mantolu Kadın "şiir kitabı Ange yayınevi ve tüm seçkin kitabevlerinde satışta.

" Yağmur düşüyor karanlık şehrin sisli, puslu sokaklarına
Ve siyah mantolu bir kadın sokaklarda bir başına
Rüzgar okşuyor saçlarını yürürken kaldırımda
Gözlerinden yaşlar süzülüyor öpüyor yanaklarını
Arada titreyen elleriyle silse de gözleri oldukça ısrarlı....."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bahar Önen BükeSiyah Mantolu KadınAnge Yayınevi
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