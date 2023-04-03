Şehrin sisli ve puslu sokaklarında " Siyah Mantolu Kadın"

Bahar Önen Büke 6 Mart 1984 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Halen Bandırma'da ikamet eden yazar Balıkesir 'in yerel bir gazetenin yazar/şair kadrosunda yer alıyor. Ayrıca çeşitli gazete ve edebiyat dergilerinde eserleri ile yer almaktadır. Kitabın çıkma aşamasında ve sonrasında halen şiirler yazmaya devam eden şairin "Siyah Mantolu Kadın" şiir kitabında yer alan ve almayan şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde ve gazetede yer alırken şiir radyolarında da okunmaya devam ediyor.

Son zamanların dikkat çeken, popüler şiir kitabı "Siyah Mantolu Kadın" mücadeleye aşka, özleme, insanlığa ve hayata dair bir çok konuyu ilmek ilmek işliyor ruhlara.

21.11.2022 tarihinde çıkan "Siyah Mantolu Kadın "şiir kitabı Ange yayınevi ve tüm seçkin kitabevlerinde satışta.

" Yağmur düşüyor karanlık şehrin sisli, puslu sokaklarına

Ve siyah mantolu bir kadın sokaklarda bir başına

Rüzgar okşuyor saçlarını yürürken kaldırımda

Gözlerinden yaşlar süzülüyor öpüyor yanaklarını

Arada titreyen elleriyle silse de gözleri oldukça ısrarlı....."