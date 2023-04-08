Şehir Tiyatrolarının İki Farklı Oyunu İstanbul’da Sahnelenecek

ESKİŞEHİR- Eskişehir Şehir Tiyatroları 11-15 Nisan Tarihleri arasında Eskişehir’de sezon boyunca sahnelenmeye devam eden Macbeth ve D-21 (Deniz’e mektup) adlı oyunlarını, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede İstanbul seyircisi ile buluşturuyor.

Tiyatro severler 11-12 Nisan Tarihlerinde Barış Erdenk’in yönettiği, Shakespeare’in ölümsüz eseri “Macbeth” ile 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Basalak’ın yazıp yönettiği D-21 (Deniz’e Mektup) adlı oyunları İstanbul’da izleme fırsatı bulabilecekler.

Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sahnelediği oyunların büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da sahnelenmesi yönünde seyircilerin yoğun talebi ile gerçekleştirilen turne, 11-15 Nisan haftasında tiyatro severlere dolu dolu bir program sunacak.

Sanatseverlerin Devlet Tiyatrosunun sitesine girerek internet üzerinden bilet alıp izleyebilecekleri oyunların başlama saati ise 20.30.

HABER: SELÇUK BULUT