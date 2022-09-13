Sedat DÖRTKARDEŞ’e Altın Kalem Ödülü

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Kitap, kültür ve sanat gazetesi, "Book Culture Art (BCA) Time's" tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Altın Kalem Ödülleri" Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sedat DÖRTKARDEŞ ‘Kafamdaki Ruh’ adlı Kitabıyla Psikoterapi Öykü dalında Altın Kalem Ödülüne layık görüldü.

Ünlü Aile ve Yaşam Koçu Sedat DÖRTKARDEŞ 2018 Yılında düzenlenen törende ilk kitabı ‘Dikkatnizi Çekiyorum’ la da Altın Kalem Ödülü almıştı. Bir çok alanda Ödüle layık görülen Danışman/Yazar ve Oyuncu Sedat DÖRTKARDEŞ 3. Kitabı olan ‘Kafamdaki Ruh’ ta Psikoterapi öykülerini kaleme almış ve kitabı binlerce kişiye ulaşmıştır.

Bu kitabımın okuyucularımın gönüllerine nakış nakış işleneceğini biliyordum. Kitabımı sarıp sarmaladılar. Emanetime sahip çıktılar. Okuyucularıma, danışanlarıma ve "Book Culture Art (BCA) Time's" gazetesinin Genel Yayın yönetmeni Serra ERDOĞAN’a teşekkür ediyorum. Dedi.