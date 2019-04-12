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Şebnem Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç okudu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Köstem, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte öğrenciler ile bir araya geldi.

Şebnem Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç okudu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Köstem, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte öğrenciler ile bir araya geldi.

12 Nisan 2019 Cuma 11:23
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Şebnem Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç okudu

BURSA - 'Yılın Yazarı' etkinlikleri kapsamında sanat dünyasından isimlerin, Nilüfer'de yaşayan gençlerle bir araya geldiği organizasyonda Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç’in 'Dur Dünya Çocukları Bekle' kitabından bir hikaye okudu.

Köstem, Üçevler Kütüphanesi’ndeki etkinlikte Öğretmen Hasan Güney Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Köstem, Nezihe Meriç’in 'Dur Dünya Çocukları Bekle' adlı kitabından 'Selin Adında Bir Çocuk' adlı hikayeyi, kendine has yorumuyla genç okurlar için seslendirdi. Şebnem Köstem’i ilgiyle dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de Köstem’e sorma fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Şebnem Köstem’e Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şebnem KöstemNezihe Meriç
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