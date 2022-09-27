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ŞARKILARINI 2500 RAKIMDA YAZIYOR

Başarılı müzisyen Davut Öner, yeni teklisi "Eylül" ile müzikseverlerle buluştu.

27 Eylül 2022 Salı 12:41
ŞARKILARINI 2500 RAKIMDA YAZIYOR

HABER: NEDRET HOTUN

Küçüklüğünden bu yana enstrüman çalan ve müzikle hep iç içe olan Davut Öner, kendi yazıp bestelediği şarkılarla müzik dünyasında adından söz ettiriyor. Müziğin yanında doğayı da çok seven ve hayatının büyük bir kısmını doğada geçiren Öner, en güzel eserlerini de burada yazdığını dile getiriyor.

Doğa Benim En Büyük İlham Kaynağım

Trekking sporuyla yakından ilgilenen ve bolca dağ yürüyüşüne giden başarılı müzisyen "Eylül" isimli şarkısını da bir dağ yürüyüşü esnasında yazmış. Yaklaşık 2500 rakımda yeni şarkısını yazıp bestelediğini söyleyen Davut Öner, “Doğa, benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri” dedi. Sözü ve müziği Davut Öner'e düzenlemesi Ferhat Deler'e ait olan "Eylül" tüm dijital platformlarda yayınlandı.

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ŞARKILARINI 2500 RAKIMDA YAZIYOR
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