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Saran Dıgıtal Studıos Hermes Awards’ın Sahibi Oldu 

Saran Digital Studios (SDS); Entertainment Globalization Assosiation’ın düzenlediği, dublajın Oskar Ödülleri olarak adlandırılan Hermes Awards’da “Best Overall Dubbing in Animation” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:53
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Saran Dıgıtal Studıos Hermes Awards’ın Sahibi Oldu 

İSTANBUL- Türkiye’nin en köklü dublaj stüdyolarından Saran Digital Studios (SDS); Netflix içeriği olan Pinokyo adlı filme yaptığı Türkçe dublaj ile Entertainment Globalization Assosiation tarafından bu sene ilk kez düzenlenen yarışmada “Best Overall Dubbing in Animation” kategorisinde ödülün sahibi oldu. EGA üyelerinin tamamına açılan oylamayla yapılan finalin ardından 30 Mart’ta ödüller sahipleriyle buluştu. 

Eğlencenin küreselleşmesine dahil olan profesyonellerin, diller ve kültürler arasında hikayeleri yeniden anlatma sanatını geliştirmek için birlikte çalışabilecekleri bir platform sağlamak için kurulan Entertainment Globalization Assosiation (EGA); bu yıl ilk kez Hermes Awards organizasyonunu gerçekleştirdi. Tüm kategorilerde dizi ve filmlerin dublajlarının ödüllendirildiği etkinlikte SDS, short liste kalan tek firma Türk firma olmuştu. Yine SDS’nin başarılı bir şekilde dublajını yaptığı Guillermo del Toro'nun Pinokyo'su da oylamaya kalan tek Türkçe içerikti. Animasyon için en iyi dublaj kategorisinde SDS ve Netflix için dublajını yaptığı Pinokyo ödülün sahibi oldu.

Ayrıca organizasyonda “Televizyon Dizisi İçin En İyi Ses Performansı”, “Animasyon Dizisi İçin En İyi Ses Performansı”, “En İyi Yerelleştirilmiş Şarkı” kategorilerinde de ödüller sahiplerine ulaştı. Gecenin sonunda “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ise Jacques Barreau’nun oldu. 

HABER: SELÇUK BULUT 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Best Overall Dubbing In AnimationGuillermo Del Toronun Pinokyosu D
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