Sara Nasim Azarbal “For Her” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 21 – 25 Eylül 2021 tarihleri arasında, İranlı Ressam Sara Nasim Azarbal’ın “For Her” adlı Solo Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

Pandemi dönemi Küratörlüğünü Asal Rastegar’ın yaptığı ve Farpak İş Takip Danışmanlık Ltd. Şti tarafından gerçekleşen sergi, kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sara Nasim Azarbal

Eylül 1988 yılında Washington DC'de doğdu. Kimya mühendisliği ve muhasebe bölümünden mezun oldu; ama çocukluğundan beri sanata, özellikle boyamaya meraklıydı. O zamanlar resim yapmaya başladı. İran ve diğer ülkelerde çeşitli Karma Sergilere katıldı. Birkaç yıl önce yeni bir sanat formuyla (el yapımı ve elle boyanmış karolar) tanıştım ve bu özel alana çok ilgi duydu. Tahran'da ve diğer şehirlerde çok sayıda galeri ile işbirliği yaptı ve çalışmalarını ABD ve BAE'de çevrimiçi olarak sunabildi. Bu sanatı küresel ölçekte pazara tanıtmak istiyor.

“For Her” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 25 Eylül 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açıktı.