Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384.68
ALTIN
499.21
DOLAR
8.8689
STERLİN
12.1977
EURO
10.4740
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
33 adet muhtelif araç...
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sara Nasim Azarbal “For Her” Sergisi

25 Eylül 2021 Cumartesi 13:53
7 Okunma
Sara Nasim Azarbal “For Her” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 2125 Eylül 2021 tarihleri arasında, İranlı Ressam Sara Nasim Azarbal’ın “For Her” adlı Solo  Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

Pandemi dönemi Küratörlüğünü Asal Rastegar’ın yaptığı ve Farpak İş Takip Danışmanlık Ltd. Şti tarafından gerçekleşen sergi,  kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sara Nasim Azarbal

Eylül 1988 yılında Washington DC'de doğdu. Kimya mühendisliği ve muhasebe bölümünden mezun oldu; ama çocukluğundan beri sanata, özellikle boyamaya meraklıydı. O zamanlar resim yapmaya başladı. İran ve diğer ülkelerde çeşitli Karma Sergilere katıldı. Birkaç yıl önce yeni bir sanat formuyla (el yapımı ve elle boyanmış karolar) tanıştım ve bu özel alana çok ilgi duydu. Tahran'da ve diğer şehirlerde çok sayıda galeri ile işbirliği yaptı ve çalışmalarını ABD ve BAE'de çevrimiçi olarak sunabildi. Bu sanatı küresel ölçekte pazara tanıtmak istiyor.

For Her adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 25 Eylül 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açıktı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sara Nasim Azarbal For Her Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Kapadokya Foto Safari’ başladı
‘Kapadokya Foto Safari’ başladı
Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı
Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı
Saime Uyar “Doğadan Yansımalar” Sergisi
Saime Uyar “Doğadan Yansımalar” Sergisi
TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA SONBAHAR ETKİNLİKLERİ
TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA SONBAHAR ETKİNLİKLERİ
Ressam Burak Erim’in gurur veren başarısı
Ressam Burak Erim’in gurur veren başarısı
Ünlü besteci Sadettin Kaynak’ın trajik hayatı beyaz perdeye taşınıyor
Ünlü besteci Sadettin Kaynak’ın trajik hayatı beyaz perdeye taşınıyor
Marka ve iletişim gurusu Ayşen Laçinel’den pandemide 2 yeni kitap
Marka ve iletişim gurusu Ayşen Laçinel’den pandemide 2 yeni kitap
Merak uyandıran parmak izleri  
Merak uyandıran parmak izleri  
'Altın Portakal'da 'Uluslararası' heyecan başladı
'Altın Portakal'da 'Uluslararası' heyecan başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma