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ŞANLIURFA KİTAP OKUYOR

Bu yıl 5. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 3 Aralık'ta ziyaretçilerine açıldı. Resmi açılışa Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, eski Belediye Başkanı İbrahim Halil Çelik ve birçok Yazarlar katıldı.

06 Aralık 2022 Salı 15:25
ŞANLIURFA KİTAP OKUYOR

HABER: KAMİLE ÖZDEMİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şanlıurfa 5. Ulusal Kitap Fuarının açılışıyla birlikte binlerce ziyaretçi akınına uğradı. Bu yıl 100 yayınevinin katıldığı kitap fuarına ulusal ve yerel olmak üzere 166 yazar 3- 11 Aralık arasında okuyucularla ve halkla buluşmaya devam edecektir. Bu arada Şanlıurfa Türkiye'nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yapıyor.

Kitap fuarının açılışını yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan konuşmasında, “Okuma konusunda Şanlıurfa’da güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl en az 1 milyon kitap alacağız” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, fuarda standları gezerek yayınevi ve yazarlarla bir araya geldi ve gençlerle kitap okuma hakkında sohbet etti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül,

“Kitap okumayı çok severdim. Çocukluğumuzda okuduğum kitapların faydasını, şimdi yöneticilik hayatımda görüyorum. Kitaplardan çok büyük faydalar gördüm. Benim hayatımın zemini kitap okuyarak başladı. Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan ile birlikte el ele verdik ve kitap okumak için kampanyalar düzenledik. Kitap fuarına bu yıl ilgi önceki yıllara oranla daha fazla olmuştur. Gençler ve çocuklarımız fuar alanını doldurmuş ve kitaplarla buluşmuşlar. Fuar ve kampanyaların çok önemli tesiri var. Bir şehrin güzelliğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ne güzel bir nesil yetişmiş, ne güzel desenler oluşturulmuş, ne güzel yapılar yapılmış. Güzel insanlarımızın gönüllerindeki güzellikler şehre yansımış. Bu nesilde gençlerimize ve çocuklarımıza çok kitap okumayı tembih etmemiz lazım ve onların geleceği için kitap okumak çok önemlidir. Ülkenin geleceği için bu çok önemli bir konudur. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için hep birlikte el ele vereceğiz. Kitap Fuarına katılan Yazar ve Şairlerimiz Şanlıurfa’mıza değer kattılar” dedi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da, okuyucularıyla buluşarak Başkan isimli kitabının imza gününe katıldı. İlk ve 2. Kitaplarından kesitler anlatan Arınç, “2. Kitabım çıkınca Şanlıurfa’daki kitap fuarına katılım sağladık. Pandemi döneminde tekrar kitaplara sarıldık. Kitapla hemhal olup kitapla barıştık. Biz o yüzden kitabı mutlaka okumalıyız, gençlerimize aşılamalıyız ve gençlerimizi kitapla buluşturmalıyız. Bu Türkiye’nin en büyük sosyal meselesidir. Böyle bir nesili kitaba sevdalı hale getirmemiz lazım. Kitap fuarına aile boyu gelenler vardı. Anneler, babalar ve çocuklar hepsi kitapçıların önünde kitaplara koşarken görmek bizleri sevindiriyor. Burası Şanlıurfa Türkiye’nin bir başka yeri değil, burada açılan Kitap Fuarının çok büyük bir anlamı var. Çok önemli Yazarlar, çok önemli Şairler, çok önemli Edipler Şanlıurfa’dan yetişmiştir” diye konuştu.

İMZA GÜNÜMÜZE YOĞUN İLGİ

Memleketim Şanlıurfa'da 4 Aralık Pazar günü katıldığım imza günümde çok yoğun bir İlgiyle karşılamak müthişti. Her katıldığım imza günlerinin büyük ilgiyle karşılanması bana onur veriyor.

Şanlıurfa 5. Ulusal Kitap Fuarı imza günümüzde standımıza teşrif eden Sayın Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi bizi onurlandırmıştır. Ayrıca önceki dönemlerde Urfa Belediye başkanlığını yapmış ve 19. 20. Dönem milletvekili Halil İbrahim Çelik Beyefendinin standımızı Ziyaret etmeleri bize şeref vermiştir.

Genellikle sosyal medyada yazılarımızı takip edenler, kitaplarımızı okuyup imzalamak isteyenler ve ilk defa kitaplarımızı ve bizi tanımaya gelenlerin çoğu gençler olunca bir kez daha doğru yolda olduğumuzu öğrendik ve çok mutlu oldum. Urfalı halkımın yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Kitap yazmaya başladığımız günden itibaren Urfa da bulunan gençlerimize bir nevi kitap okuma alışkanlığını kazandırabilsek ne mutlu bize... Bu yıl kitap fuarına daha yoğun bir ilgi vardı. Bir Urfalı yazar olarak çok mutlu oldum. Ayrıca fuara hizmeti geçen İl Gençlik Spor Müdürü Ahmet Dedeoğlu ve Kütüphaneler Müdürü Ömer Aslan Beyefendiye yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sürekli dile getirdiğim Alman düşünür Hegel' in sözünü tekrar dile getireceğim.

"Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır"

Daha çok kitap okuyalım fakat bilinçli okuyalım diyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

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