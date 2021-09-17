Sanatta Engel Yok Derneği Sosyal Sorumluluk Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Sanatta Engel Yok Derneği 15 Eylül - 5 Kasım arası iki mekanlı (İstanbul/Bursa) Karma Sergisi B grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur’un sahip olduğu B Art Galeri de estetik International İstanbul Quasar ve Bursa şubeleri ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.



Sanatta Engel Yok Derneği; 2020 yılı Mart ayında Pera Müzesinde yapılan özel bir davetle açılışını gerçekleştirdi. Derneğin Kurucu Başkanı Ressam Yasemin Gülderen Zanbak, “derneğin sadece engelli bireylerin değil herkesin derneği olduğunu belirterek, sanata ulaşmak isteyen ancak birçok farklı engelle karşılan bireylere de kapılarının açık olduğunu” işaret etmiş oldu.



Dernek gelirlerinin tamamı engelli bireylerin hayatında fark yaratmak için kullanılmaktadır. Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması öncelikli hedefleri arasındadır. Ayrıca dernek bünyesinde ücretsiz kurslar da verilmektedir.

Sanatta Engel Yok Derneği birçok farklı sergi açılışında engelli bireylerin yapmış olduğu çalışmalar ve değerli sanatçıların bağış eserlerinin sergilenmesi ve satışı sonrası elde edilen gelir, yine engelli bireylere bağışlanmaktadır. Her zaman olduğu gibi; Estetik İnternational B Art Galeride gerçekleşen serginin de ilgiyle izlenmesi bekleniyor.