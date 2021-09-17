Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
486.98
DOLAR
8.6403
STERLİN
11.8846
EURO
10.1450
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sanatta Engel Yok Derneği Sosyal Sorumluluk Sergisi

17 Eylül 2021 Cuma 19:04
154 Okunma
Sanatta Engel Yok Derneği Sosyal Sorumluluk Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Sanatta Engel Yok  Derneği 15 Eylül - 5 Kasım arası iki mekanlı (İstanbul/Bursa) Karma Sergisi B grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur’un sahip olduğu B Art Galeri de estetik International İstanbul Quasar ve Bursa şubeleri ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.


Sanatta Engel Yok Derneği; 2020 yılı Mart ayında Pera Müzesinde yapılan özel bir davetle açılışını gerçekleştirdi. Derneğin Kurucu Başkanı Ressam Yasemin Gülderen Zanbak, “derneğin sadece engelli bireylerin değil herkesin derneği olduğunu belirterek, sanata ulaşmak isteyen ancak birçok farklı engelle karşılan bireylere de kapılarının açık olduğunu” işaret etmiş oldu.


Dernek gelirlerinin tamamı engelli bireylerin hayatında fark yaratmak için kullanılmaktadır. Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması öncelikli hedefleri arasındadır. Ayrıca dernek bünyesinde ücretsiz kurslar da verilmektedir.

Sanatta Engel Yok Derneği birçok farklı sergi açılışında engelli bireylerin yapmış olduğu çalışmalar ve değerli sanatçıların bağış eserlerinin sergilenmesi ve satışı sonrası elde edilen gelir, yine engelli bireylere bağışlanmaktadır. Her zaman olduğu gibi; Estetik İnternational B Art Galeride gerçekleşen serginin de ilgiyle izlenmesi bekleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sanatta Engel Yok DerneğiSosyal Sorumluluk SergisiZambak Karabayönce VatanSergiEngelKarma SergiBülent CihantimurB Art Galeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
FECR FİLMİ 24 EYLÜL’E GÜN SAYIYOR
FECR FİLMİ 24 EYLÜL’E GÜN SAYIYOR
ÖZLENEN SANATÇILAR GAZİANTEP'TE! 
ÖZLENEN SANATÇILAR GAZİANTEP'TE! 
İŞ SANAT’TAN ‘CUMA İŞ ÇIKIŞI’ KONSERLERİ
İŞ SANAT’TAN ‘CUMA İŞ ÇIKIŞI’ KONSERLERİ
DOSTLAR BULUŞMASI
DOSTLAR BULUŞMASI
GÜLE GÜLE BELMONDO
GÜLE GÜLE BELMONDO
‘IMAGINE’ 50 YAŞINDA
‘IMAGINE’ 50 YAŞINDA
MURAT KARAHAN EKİM AYINDA BOLŞOY TİYATROSU’NDA SAHNE ALACAK
MURAT KARAHAN EKİM AYINDA BOLŞOY TİYATROSU’NDA SAHNE ALACAK
İSTANBUL’DA CAZ ZAMANI
İSTANBUL’DA CAZ ZAMANI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma