Sanatçılar ve iş insanları aynı koroda buluştular

ALİ ŞEN KORODA ŞARKI SÖYLEDİ, BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ÇÖKERTME OYNADI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu konseri, Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşti. Müşerref Akay, Safiye Soyman konsere teşrif ederek destek verdiler. Gelirin Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışlandığı gecede, C-majör İş'ten Sesler Korosu üyeleri ve ünlü sanatçılar, vakfın ritm grubu ile birlikte İzmir Marşı’nı söyleyerek 3,500 koltuğu dolduran dinleyicileri selamladı. Usta oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun sunuculuğunu, İstanbul Devlet Opera Sanatçısı ve Dublaj Sanatçısı Özlem Abacı’nın İstanbul, Ragıp Arda Bilici’nin Bodrum koro şefliğini, Gökcan Şenaşık’ın orkestra şefliğini üstlendiği ‘’Zamansız Şarkılar’’ konserinde; Bekir Ünlüataer, Bora Gencer, Çelik, Erkan Oğur, Ersan Erdura, Cici Kız Bilgen-Baha Boduroğlu, İlham Gencer, İsmail Hakkı Demircioğlu, Melihat Gülses, Nebil Özgentürk, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz ve Yonca Evcimik sahne aldı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI İLK DEFA SAHNEDE

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın iş insanı kimliğiyle koristler arasında gece boyu yer alarak ilk defa şarkı söylediği konser 3500 kişilik oldukça kalabalık bir kitle tarafından dinlendi. Korodan Çökertme türküsünü söylemek için sahneye geçen başkan, izleyenleri şaşırtarak Çiğdem Özcan ile birlikte sergilediği halk türküsü performansıyla büyük alkış aldı. Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen, Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı ve C-Majör Kurucusu Recai Çakır, Tezmaksan Makine San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Dünya gazetesi CFO’su Burcu Kösem, Ataköy Marina CEO’su Yalçın Dülger 80 kişilik koroda yer alan birçok iş insanlarından bazıları.

BORA GENCER VE 95 YAŞINDA’Kİ İLHAM GENCER’DEN MUHTEŞEM DÜET

C-majör İş'ten Sesler Korosu konserinin yaşça en büyük üyesi İlham Gencer gençlere taş çıkarttı. İkili anons edilen Gencer ailesi, sürprizli gece Bora Gencer’in sahnede tek başına şarkı söylemesiyle devam etti. Benim babam diyerek babasını sahneye davet eden Bora Gencer, İlham Gencer’in baba oğul sevgisini yansıtan şarkı sözleri ve düeti büyük alkış aldı. İlham Gencer, ‘’Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’’ isimli efsane şarkıyı 60 yıl önceki coşkuyla söylerken oğlu Bora Gencer ile birlikte seyirciler arasında yer alan Müşerref Akay’ın yanına giderek seyirlik bir mizansen oluşturdular. Konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde koronun en yaşlısı İlham Gencer, yaşın rakamlarda değil zihinde olduğunu herkese gösterdi.

İŞARET DİLİ İLE ‘’CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA…

Bir farkındalık ve sosyal yardım topluluğu olan C-majör İş'ten Sesler Korosu, Barış Manço’nun unutulmaz eseri ‘’Can bedenden çıkmayınca’’ şarkısının nakarat kısmında sürpriz yaptı ve şarkı tüm koristler tarafından işaret dili ile söylendi.