Sanatçı Yeşim Kale’nin Fuar Yoğunluğu

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Paris ve İstanbul’daki sergi ve fuarlarda, iki yıldır eserlerini izleyicilerle buluşturan Yeşim Kale, Kuzguncuk’taki atölyesini sanat ve tasarımın kalbi Teşvikiye’ye taşıdı. Böylece, resimlerini daha sık sergilerde görmekle birlikte takı ve mücevher tasarımları da seçkin butiklerde yer alacak.

Yeşim Kale; 1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Diş hekimliği yaptığı sırada fotoğrafçılık, takı tasarımı, yaratıcı stil tasarımı, dijitalart, internette kültür ve sanat siteleri, radyoculuk, eşarp tasarımlarıyla kendine kurslarla yatırım yaptı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı.

Sanatçının eserleri; IAAF Sanat ve Antika Fuar’ında 20 Kasım 2022 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.