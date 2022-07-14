SANATÇI FIRAT NEZİROĞLU TASARIMI İLE  15 TEMMUZ’DA POLONYA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

MISS TURKEY 2021 yarışmasında dereceye giren 3 güzelin dünyanın faklı noktalarında ülkemizi temsil etme heyecanı sürüyor. Bu yıl yarışmada dereceye giren güzellerin kostümlerini hazırlayan dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu; New York Fashion Week’ te ülkemizi temsil ederken kullandığı özel teknikleri bu kez Anadolu’nun özgün hikayeleri ile birleştiriyor.

Medeniyetlerin beşiği ülkemizin, kilim,kumaş ve halının en eski örneklerinin tarihsel süreçlerini günümüze bağlayan modern dokunuşlarla harmanlanan bu çok özel giysiler sanatçı Fırat Neziroğlu tarafından 2 aylık uzun bir süreçte dokundu.

15 Temmuz’da ülkemizi Polonya’da temsil edecek Şira Sahilli için hazırlanan özel kostüm ise; Büyük Hitit Kraliçesi “Puduhepa” dan esinlenerek yapıldı. Tarihte kendisine ait mühürünü; Dünya’nın ilk barış anlaşmasını Kadeş savaşını bitirirken kulanan; güçlü, önder ve bilge kadını simgeleyen bu özel kraliçe; şimdi sanatçı Fırat Neziroğlu’nun kadının gücünü simgeleyen altın ipliklerle dokuduğu kıyafet ile görücüye çıkacak.

Medeniyetlerin Beşiği Anadolu ve bu toprakların zengin hikayeleri ile dokunan kıyafet 15 Temmuz’da Şira Sahilli ile Polonya’da ülkemizi temsil edecek.

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Neziroğlu “Ülkemizi dünyada temsil edecek güzellerimizin kıyafetlerini tasarlamak onur verici. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den ilham alarak gerçekleştirdiğim Dilara Korkmaz’ın ve Türk Kültürünün doğa ile bağını anlatan Cemrenaz Durmaz’ın Havaya düşen Cemre kıyafeti sonrası yaşadığımız coğrafyanın müthiş değerlerini kraliçe Puduhepa’nın barışı temsil eden gücünü altın ipliklerle dokuyarak ifade etmek istedim. Bu coğrafyanın kadınlarının savaşı barışa evirecek gücünün altını çizmek çok değerli. Hayatta kadının yeri yaşamın altın oranıdır diyebiliriz. Puduhepa bu topraklardan çıkmış güçlü,lider ve barışçı kadın sesini dünyaya taşısın dilerim” dedi.