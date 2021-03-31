“Sanat Konuşuyor” Sergisi  

HABER: ZAMBAK KARABAY

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Sanat Konuşuyor” Karma Resim Sergisi, 25 Mart’da Gallery Next’de gerçekleşti.

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 32 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 2 Nisan tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide eserleri beğeni alan Tunuslu sanatçı Nadine Kaffel kısaca kendini anlattı?

Tunuslu Nadine Kaffel, 1984'te Münih'te doğdu. Çok güçlü bir kadın olan annesi tarafından yetiştirilen Nadine Kaffel, kadınların tüm istediklerini başarabileceklerine inanıyor. Finansal mühendislik ve finansal yönetim alanlarında master derecesine sahip olan Kaffel, 2012'den beri resim yapıyor. Güçlü kadın portreleri ve soyut çalışmalar yaratan Kaffel, 2016'dan beri İstanbul'da yaşamakta ve kurduğu tekstil ihracat şirketini yönetmeye devam etmekte.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aslıhan Özben Yılmaz, Atilla Akcagöz, Ayet Yebrudı, Aygen Ecevit, Aylin Küçük, Ayşegül Ayel, Batur Balcı, Begüm Savcın, Berfin Kül, Berk Erikçi, Ebru Ucel, Egemen Karakuş, Elif Konur, Feyziye Semerci Oğuz, Fulden Utugen, Fulya Elgün, Hale Mollaoğlu, Hilal Çalışkan, İrem Sena Özdoğan, Kübra Hurhun, Kübra Karakoç, Murat Kurul, Mürşide Özyonar, Nadine Kaffel, Nur Tunç Dikçe, Ozan Aysev, Özcan Yücelt, Rüya Aslan, Sibel Hatem, Sibel Yiğit, Tuğba Konur, Tülay Coşkun